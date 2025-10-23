https://1prime.ru/20251023/tsb-863829970.html

Сбербанк: требования к выверенности решений ЦБ выше, чем когда-либо

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Требования к выверенности решений Банка России по ключевой ставке сегодня выше, чем когда-либо, по трем причинам: выросла доля капитала, который предприятия привлекают по плавающим ставкам, фактически единственным источником капитала являются внутренние инвесторы, а корпоративные заемщики потеряли доступ к внешнему долговому рынку, сообщили РИА Новости в Центре макроэкономических исследований Сбербанка. "Корпоративные финансы и инвестиционные планы компаний сегодня чувствительнее к решениям Банка России по ключевой ставке по сравнению с прошлыми периодами. Стоимость ошибок и ценность правильных решений совета директоров Банка России сегодня выше, чем когда-либо в истории ЦБ, по трем причинам", - полагают в "Сбере". Первой причиной аналитики выделяют рост доли капитала, который предприятия привлекают по плавающим ставкам. "Выросла доля капитала, который предприятия привлекают по плавающим ставкам, - доля банковского кредита со ставкой, уровень которой не зафиксирован на срок займа, а меняется вслед за ключевой ставкой, удвоилась к показателю 2019 года и составляет 65% на начало августа 2025 года. Это приводит к тому, что изменения ключевой ставки влияют не только на доступность нового кредита, но и моментально повышают стоимость его обслуживания. Как следствие, средние ставки по кредитам в рублях до 1 года компаниям превышают 20% годовых с сентября 2024 года", - объясняют они. Эксперты указали, что фактически единственным источником капитала на сегодняшний день являются внутренние инвесторы. "Свежие инвестиции нерезидентов в российские ценные бумаги, сближавшие в прошлом стоимость капитала с глобальными ставками, близки к нулю, а доля нерезидентов среди держателей государственного локального долга снизилась с 35% в 2020 году до менее 4% в 2025 году, минимального значения с момента подключения России к Euroclear", - продолжают аналитики. В качестве третьей причины в "Сбере" выделяют потерю корпоративными заемщиками доступа к внешнему долговому рынку, отмечая, что занимать в валюте на внутреннем рынке "возможно, но непросто". "Новые квази-валютные "замещающие" облигации – облигации, расчеты по которым происходят в рублях, но доходность привязана к валютному курсу - не снимают ограничений глубины внутреннего рынка капитала, опираются на тот же ограниченный пул сбережений, а стоимость таких займов тесно связана с уровнем ключевой ставки", - поясняют аналитики. В этих условиях, по их словам, корректность каждого решения ЦБ по ключевой ставке с учетом фактически меняющихся экономических условий приобретает критическое значение. "Избыточно жесткая политика в условиях повышенной чувствительности к ней инвестиционных программ предприятий может иметь долгосрочные негативные последствия для потенциала экономики, которые сложно будет компенсировать в будущем", - подвели итог аналитики "Сбера".

