ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запрещает своим компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туризмом в России, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС. "Запрещается оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России", - сказано там.
