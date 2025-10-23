Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/turizm-863846207.html
ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России
ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России - 23.10.2025, ПРАЙМ
ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России
Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запрещает своим компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туризмом в России, говорится в... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T14:03+0300
2025-10-23T14:03+0300
бизнес
туризм
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запрещает своим компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туризмом в России, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС. "Запрещается оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России", - сказано там.
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863845852.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, ес
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ЕС
14:03 23.10.2025
 
ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России

ЕС в рамках новых санкций запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запрещает своим компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туризмом в России, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"Запрещается оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России", - сказано там.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
ЕС включил Evraz plc в список антироссийских санкций
13:47
 
БизнесТуризмРОССИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала