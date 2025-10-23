https://1prime.ru/20251023/turizm-863846207.html

ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России

2025-10-23T14:03+0300

бизнес

туризм

россия

ес

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запрещает своим компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туризмом в России, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС. "Запрещается оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России", - сказано там.

