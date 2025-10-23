Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.10.2025
https://1prime.ru/20251023/ukraina-863831661.html
В Польше сделали громкое заявление после срыва саммита в Будапеште
2025-10-23T07:08+0300
2025-10-23T07:08+0300
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Главный редактор издания Do Rzeczy, Павел Лисицкий, в эфире своего YouTube-канала заявил, что недавняя отмена встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште ухудшит положение Украины. "Окно возможностей закрылось, и учитывая, что ситуация на фронте становится все более тяжелой для Украины, то чем дольше этот конфликт длится, тем больше у России шансов нанести решающий удар", — подчеркнул он. По мнению Павла Лисицкого, реальное положение дел на Украине значительно хуже, чем полагают в окружении Трампа, что могло сделать потенциальный саммит в Будапеште важной возможностью для Киева."Затяжной конфликт крайне неблагоприятен для Украины, она находится в крайне плохом положении, по сути, в наихудшем, и если Киев не пойдет на компромисс, то его просто уничтожат", — отметил Лисицкий. В среду Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной встречи с российским лидером, объяснив это тем, что она не позволит достичь нужных целей. Тем не менее, он выразил намерение встретиться с Путиным в будущем, при этом подчеркнув свою приверженность мирному разрешению конфликта на Украине. Неделю назад состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили украинский кризис. После разговора Трамп заявил о своем намерении провести встречу с Путиным в Будапеште.
В Польше сделали громкое заявление после срыва саммита в Будапеште

МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Главный редактор издания Do Rzeczy, Павел Лисицкий, в эфире своего YouTube-канала заявил, что недавняя отмена встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште ухудшит положение Украины.
"Окно возможностей закрылось, и учитывая, что ситуация на фронте становится все более тяжелой для Украины, то чем дольше этот конфликт длится, тем больше у России шансов нанести решающий удар", — подчеркнул он.
По мнению Павла Лисицкого, реальное положение дел на Украине значительно хуже, чем полагают в окружении Трампа, что могло сделать потенциальный саммит в Будапеште важной возможностью для Киева.
"Затяжной конфликт крайне неблагоприятен для Украины, она находится в крайне плохом положении, по сути, в наихудшем, и если Киев не пойдет на компромисс, то его просто уничтожат", — отметил Лисицкий.
В среду Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной встречи с российским лидером, объяснив это тем, что она не позволит достичь нужных целей. Тем не менее, он выразил намерение встретиться с Путиным в будущем, при этом подчеркнув свою приверженность мирному разрешению конфликта на Украине.
Неделю назад состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили украинский кризис. После разговора Трамп заявил о своем намерении провести встречу с Путиным в Будапеште.
