В Польше сделали громкое заявление после срыва саммита в Будапеште

В Польше сделали громкое заявление после срыва саммита в Будапеште

МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Главный редактор издания Do Rzeczy, Павел Лисицкий, в эфире своего YouTube-канала заявил, что недавняя отмена встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште ухудшит положение Украины. "Окно возможностей закрылось, и учитывая, что ситуация на фронте становится все более тяжелой для Украины, то чем дольше этот конфликт длится, тем больше у России шансов нанести решающий удар", — подчеркнул он. По мнению Павла Лисицкого, реальное положение дел на Украине значительно хуже, чем полагают в окружении Трампа, что могло сделать потенциальный саммит в Будапеште важной возможностью для Киева."Затяжной конфликт крайне неблагоприятен для Украины, она находится в крайне плохом положении, по сути, в наихудшем, и если Киев не пойдет на компромисс, то его просто уничтожат", — отметил Лисицкий. В среду Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной встречи с российским лидером, объяснив это тем, что она не позволит достичь нужных целей. Тем не менее, он выразил намерение встретиться с Путиным в будущем, при этом подчеркнув свою приверженность мирному разрешению конфликта на Украине. Неделю назад состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили украинский кризис. После разговора Трамп заявил о своем намерении провести встречу с Путиным в Будапеште.

