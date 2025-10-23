Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина способна закупить сотни истребителей на деньги России, пишут СМИ - 23.10.2025, ПРАЙМ
Украина способна закупить сотни истребителей на деньги России, пишут СМИ
По сообщению британской газеты Guardian, Украина может использовать замороженные российские активы для оплаты шведских истребителей Gripen.
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. По сообщению британской газеты Guardian, Украина может использовать замороженные российские активы для оплаты шведских истребителей Gripen. "Украина может купить до 150 истребителей Gripen у Швеции, оплатив их за счет замороженных российских активов в соответствии с соглашением, согласованным в среду", — говорится в материале. В среду премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский подписали письмо о намерениях, которое открывает возможность для продажи новейших шведских истребителей Gripen E Украине. Как отметил шведский премьер, речь идет о 100-150 самолетах, и первая партия может быть поставлена через три года. Министр обороны Швеции Пол Йонсон также упомянул, что обе страны ищут возможности для финансирования будущих поставок. Согласно позиции России, поставки вооружений Украине создают препятствия для мирного урегулирования, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, любые поставки оружия в Украину рассматриваются Россией как законная цель. Российский Кремль также заявил, что наращивание поставок оружия Украине со стороны Запада негативно влияет на переговорный процесс и имеет отрицательные последствия.
07:54 23.10.2025
 
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. По сообщению британской газеты Guardian, Украина может использовать замороженные российские активы для оплаты шведских истребителей Gripen.
"Украина может купить до 150 истребителей Gripen у Швеции, оплатив их за счет замороженных российских активов в соответствии с соглашением, согласованным в среду", — говорится в материале.
В среду премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский подписали письмо о намерениях, которое открывает возможность для продажи новейших шведских истребителей Gripen E Украине. Как отметил шведский премьер, речь идет о 100-150 самолетах, и первая партия может быть поставлена через три года.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон также упомянул, что обе страны ищут возможности для финансирования будущих поставок.
Согласно позиции России, поставки вооружений Украине создают препятствия для мирного урегулирования, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, любые поставки оружия в Украину рассматриваются Россией как законная цель. Российский Кремль также заявил, что наращивание поставок оружия Украине со стороны Запада негативно влияет на переговорный процесс и имеет отрицательные последствия.
 
