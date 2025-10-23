"Есть куда сплавить хлам". Японцы высмеяли Киев
© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Японские пользователи сайта Yahoo News Japan выразили мнение, что возможно отправка шведских истребителей Gripen не сможет изменить ситуацию на фронте в пользу Киева, и засомневались в возможности Украины профинансировать их закупку.
"Прекрасно, просто прекрасно. Европа просто использует Украину как предлог для возрождения своей пришедшей в упадок промышленности. Опять же, хлам со складов есть куда сплавить. Вот только Украина — банкрот, она не может позволить себе такую дорогостоящую покупку. А кто сможет? Лишь бы не мы. Япония ни за что не должна участвовать в этом", — подчеркнул второй читатель.
"Ну да, конечно, очередной "переломный момент". До этого Украина превозносила Leopard II, потом нам с большой помпой сообщили о поставках истребителей F-16, но все они так и не оправдали возложенных на них ожиданий. И переломить ничего не смогли. Полагаю, здесь будет то же самое", — считает еще один комментатор.
"Хочу отметить, что в достигнутом соглашении не сказано, кто заплатит за этот аттракцион невероятной щедрости. А ведь это вовсе не безвозмездная передача. Все говорят, что истребители Gripen недорогие, но это только с точки зрения эксплуатационных расходов. Закупочная цена составляет примерно 100–150 миллионов долларов за самолет, а для таких небольших истребителей это дороговато. За сотню самолетов придется выложить свыше полутора триллионов иен. Интересно, кто же это все оплатит?" — отметил очередной читатель.
Истребитель Jas Gripen E, принадлежащий к четвертому поколению, разработала шведская компания Saab, специализирующаяся на оборонной технике. В данный момент ВВС Швеции получили лишь один из 60 заказанных Gripen E.
По мнению России, поставки оружия Украине лишь затрудняют мирное урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО и создавая опасную ситуацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружениями для Украины станут допустимой целью для России. В Кремле подчеркивали, что вооружение Украины со стороны западных государств препятствует мирным переговорам и может только усугубить конфликт.