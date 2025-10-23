Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Есть куда сплавить хлам". Японцы высмеяли Киев - 23.10.2025, ПРАЙМ
"Есть куда сплавить хлам". Японцы высмеяли Киев
"Есть куда сплавить хлам". Японцы высмеяли Киев - 23.10.2025, ПРАЙМ
"Есть куда сплавить хлам". Японцы высмеяли Киев
пользователи сайта Yahoo News Japan выразили мнение, что возможно отправка шведских истребителей Gripen не сможет изменить ситуацию на фронте в пользу Киева, и... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T20:11+0300
2025-10-23T20:11+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Японские пользователи сайта Yahoo News Japan выразили мнение, что возможно отправка шведских истребителей Gripen не сможет изменить ситуацию на фронте в пользу Киева, и засомневались в возможности Украины профинансировать их закупку. "Истребитель Gripen, конечно, неплох, но он не сравнится с F-22 или F-35. К тому же, Украине нужно не только оружие, но и войска. Они не смогут вернуть территорию, если только НАТО не впишется, а она не впишется. Долго еще мечтать будете?" — написал пользователь."Прекрасно, просто прекрасно. Европа просто использует Украину как предлог для возрождения своей пришедшей в упадок промышленности. Опять же, хлам со складов есть куда сплавить. Вот только Украина — банкрот, она не может позволить себе такую дорогостоящую покупку. А кто сможет? Лишь бы не мы. Япония ни за что не должна участвовать в этом", — подчеркнул второй читатель."Ну да, конечно, очередной "переломный момент". До этого Украина превозносила Leopard II, потом нам с большой помпой сообщили о поставках истребителей F-16, но все они так и не оправдали возложенных на них ожиданий. И переломить ничего не смогли. Полагаю, здесь будет то же самое", — считает еще один комментатор."Хочу отметить, что в достигнутом соглашении не сказано, кто заплатит за этот аттракцион невероятной щедрости. А ведь это вовсе не безвозмездная передача. Все говорят, что истребители Gripen недорогие, но это только с точки зрения эксплуатационных расходов. Закупочная цена составляет примерно 100–150 миллионов долларов за самолет, а для таких небольших истребителей это дороговато. За сотню самолетов придется выложить свыше полутора триллионов иен. Интересно, кто же это все оплатит?" — отметил очередной читатель.Истребитель Jas Gripen E, принадлежащий к четвертому поколению, разработала шведская компания Saab, специализирующаяся на оборонной технике. В данный момент ВВС Швеции получили лишь один из 60 заказанных Gripen E. По мнению России, поставки оружия Украине лишь затрудняют мирное урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО и создавая опасную ситуацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружениями для Украины станут допустимой целью для России. В Кремле подчеркивали, что вооружение Украины со стороны западных государств препятствует мирным переговорам и может только усугубить конфликт.
20:11 23.10.2025
 

"Есть куда сплавить хлам". Японцы высмеяли Киев

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Японские пользователи сайта Yahoo News Japan выразили мнение, что возможно отправка шведских истребителей Gripen не сможет изменить ситуацию на фронте в пользу Киева, и засомневались в возможности Украины профинансировать их закупку.
"Истребитель Gripen, конечно, неплох, но он не сравнится с F-22 или F-35. К тому же, Украине нужно не только оружие, но и войска. Они не смогут вернуть территорию, если только НАТО не впишется, а она не впишется. Долго еще мечтать будете?" — написал пользователь.
"Прекрасно, просто прекрасно. Европа просто использует Украину как предлог для возрождения своей пришедшей в упадок промышленности. Опять же, хлам со складов есть куда сплавить. Вот только Украина — банкрот, она не может позволить себе такую дорогостоящую покупку. А кто сможет? Лишь бы не мы. Япония ни за что не должна участвовать в этом", — подчеркнул второй читатель.
"Ну да, конечно, очередной "переломный момент". До этого Украина превозносила Leopard II, потом нам с большой помпой сообщили о поставках истребителей F-16, но все они так и не оправдали возложенных на них ожиданий. И переломить ничего не смогли. Полагаю, здесь будет то же самое", — считает еще один комментатор.
"Хочу отметить, что в достигнутом соглашении не сказано, кто заплатит за этот аттракцион невероятной щедрости. А ведь это вовсе не безвозмездная передача. Все говорят, что истребители Gripen недорогие, но это только с точки зрения эксплуатационных расходов. Закупочная цена составляет примерно 100–150 миллионов долларов за самолет, а для таких небольших истребителей это дороговато. За сотню самолетов придется выложить свыше полутора триллионов иен. Интересно, кто же это все оплатит?" — отметил очередной читатель.
Истребитель Jas Gripen E, принадлежащий к четвертому поколению, разработала шведская компания Saab, специализирующаяся на оборонной технике. В данный момент ВВС Швеции получили лишь один из 60 заказанных Gripen E.
По мнению России, поставки оружия Украине лишь затрудняют мирное урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО и создавая опасную ситуацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружениями для Украины станут допустимой целью для России. В Кремле подчеркивали, что вооружение Украины со стороны западных государств препятствует мирным переговорам и может только усугубить конфликт.
Заголовок открываемого материала