https://1prime.ru/20251023/ukraina-863860708.html

"Есть куда сплавить хлам". Японцы высмеяли Киев

"Есть куда сплавить хлам". Японцы высмеяли Киев - 23.10.2025, ПРАЙМ

"Есть куда сплавить хлам". Японцы высмеяли Киев

пользователи сайта Yahoo News Japan выразили мнение, что возможно отправка шведских истребителей Gripen не сможет изменить ситуацию на фронте в пользу Киева, и... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T20:11+0300

2025-10-23T20:11+0300

2025-10-23T20:11+0300

украина

киев

европа

сергей лавров

нато

f-22

f-35 lightning ii

f-16

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Японские пользователи сайта Yahoo News Japan выразили мнение, что возможно отправка шведских истребителей Gripen не сможет изменить ситуацию на фронте в пользу Киева, и засомневались в возможности Украины профинансировать их закупку. "Истребитель Gripen, конечно, неплох, но он не сравнится с F-22 или F-35. К тому же, Украине нужно не только оружие, но и войска. Они не смогут вернуть территорию, если только НАТО не впишется, а она не впишется. Долго еще мечтать будете?" — написал пользователь."Прекрасно, просто прекрасно. Европа просто использует Украину как предлог для возрождения своей пришедшей в упадок промышленности. Опять же, хлам со складов есть куда сплавить. Вот только Украина — банкрот, она не может позволить себе такую дорогостоящую покупку. А кто сможет? Лишь бы не мы. Япония ни за что не должна участвовать в этом", — подчеркнул второй читатель."Ну да, конечно, очередной "переломный момент". До этого Украина превозносила Leopard II, потом нам с большой помпой сообщили о поставках истребителей F-16, но все они так и не оправдали возложенных на них ожиданий. И переломить ничего не смогли. Полагаю, здесь будет то же самое", — считает еще один комментатор."Хочу отметить, что в достигнутом соглашении не сказано, кто заплатит за этот аттракцион невероятной щедрости. А ведь это вовсе не безвозмездная передача. Все говорят, что истребители Gripen недорогие, но это только с точки зрения эксплуатационных расходов. Закупочная цена составляет примерно 100–150 миллионов долларов за самолет, а для таких небольших истребителей это дороговато. За сотню самолетов придется выложить свыше полутора триллионов иен. Интересно, кто же это все оплатит?" — отметил очередной читатель.Истребитель Jas Gripen E, принадлежащий к четвертому поколению, разработала шведская компания Saab, специализирующаяся на оборонной технике. В данный момент ВВС Швеции получили лишь один из 60 заказанных Gripen E. По мнению России, поставки оружия Украине лишь затрудняют мирное урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО и создавая опасную ситуацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружениями для Украины станут допустимой целью для России. В Кремле подчеркивали, что вооружение Украины со стороны западных государств препятствует мирным переговорам и может только усугубить конфликт.

https://1prime.ru/20251023/rossiya-863860010.html

https://1prime.ru/20251023/ukraina-863851671.html

https://1prime.ru/20251022/zelenskiy-863818254.html

украина

киев

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, европа, сергей лавров, нато, f-22, f-35 lightning ii, f-16