Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС найдет средства на финансирование Украины, заявил глава Евросовета - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/ukraina-863862821.html
ЕС найдет средства на финансирование Украины, заявил глава Евросовета
ЕС найдет средства на финансирование Украины, заявил глава Евросовета - 23.10.2025, ПРАЙМ
ЕС найдет средства на финансирование Украины, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам европейского саммита заявил, что страны ЕС найдут средства на финансирование Украины в 2026-2027 годах, но активы РФ он | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T22:17+0300
2025-10-23T22:17+0300
финансы
мировая экономика
украина
рф
бельгия
урсула фон дер ляйен
евросовет
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам европейского саммита заявил, что страны ЕС найдут средства на финансирование Украины в 2026-2027 годах, но активы РФ он не упомянул. "ЕС намерен удовлетворять неотложные финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных усилий", - написал Кошта в соцсети X. Тот факт, что использование российских активов в интересах Украины главой Евросовета не упоминается, свидетельствует о провале планов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен убедить Бельгию согласиться на ее предложение о репарационном кредите Киеву.
https://1prime.ru/20251023/rossiya-863861893.html
украина
рф
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, рф, бельгия, урсула фон дер ляйен, евросовет, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, БЕЛЬГИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Евросовет, ЕС
22:17 23.10.2025
 
ЕС найдет средства на финансирование Украины, заявил глава Евросовета

Кошта: ЕС найдет средства на финансирование Украины в 2026-2027 годах

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам европейского саммита заявил, что страны ЕС найдут средства на финансирование Украины в 2026-2027 годах, но активы РФ он не упомянул.
"ЕС намерен удовлетворять неотложные финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных усилий", - написал Кошта в соцсети X.
Тот факт, что использование российских активов в интересах Украины главой Евросовета не упоминается, свидетельствует о провале планов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен убедить Бельгию согласиться на ее предложение о репарационном кредите Киеву.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
На Западе указали на абсурдную деталь в планах против России
21:27
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАРФБЕЛЬГИЯУрсула фон дер ЛяйенЕвросоветЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала