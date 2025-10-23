https://1prime.ru/20251023/ukraina-863862821.html
ЕС найдет средства на финансирование Украины, заявил глава Евросовета
2025-10-23T22:17+0300
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам европейского саммита заявил, что страны ЕС найдут средства на финансирование Украины в 2026-2027 годах, но активы РФ он не упомянул. "ЕС намерен удовлетворять неотложные финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных усилий", - написал Кошта в соцсети X. Тот факт, что использование российских активов в интересах Украины главой Евросовета не упоминается, свидетельствует о провале планов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен убедить Бельгию согласиться на ее предложение о репарационном кредите Киеву.
