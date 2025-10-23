Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Т-Банк запустил обмен новых валют в своих банкоматах - 23.10.2025
Т-Банк запустил обмен новых валют в своих банкоматах
Т-Банк запустил обмен новых валют в своих банкоматах - 23.10.2025, ПРАЙМ
Т-Банк запустил обмен новых валют в своих банкоматах
Т-Банк запустил обмен новых валют в собственных банкоматах, теперь клиенты могут покупать и вносить дирхамы ОАЭ и тайские баты, сообщается в пресс-релизе... | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Т-Банк запустил обмен новых валют в собственных банкоматах, теперь клиенты могут покупать и вносить дирхамы ОАЭ и тайские баты, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "Т-Банк запустил обмен новых валют в собственных банкоматах. Теперь кроме долларов, евро и юаней клиенты могут покупать и вносить арабские дирхамы и тайские баты", - говорится в сообщении. Также отмечается, что обменять безналичные рубли на дирхамы или баты можно в банкоматах Т-Банка, выдающих иностранные валюты. "На эти операции не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных или с лимитом ЦБ РФ на снятие валюты, так как списание происходит с рублевого счета клиента", - подчеркивается в материале. Сейчас услуга получения дирхамов и батов в банкоматах доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В будущем такая опция появится и в других городах страны, а внести новые валюты можно почти во всех регионах России. Более того, обменный курс и сумма покупки в рублях рассчитаются автоматически и отобразятся на экране, средства с рублевого счета списываются по внутреннему курсу банка, приближенному к курсу биржи. "Мы продолжаем расширять возможности наших клиентов в управлении личными финансами. Запуск обмена на арабские дирхамы и тайские баты в банкоматах - это шаг к тому, чтобы сделать валютные операции у нас еще более удобными и доступными", - сказала руководитель управления наличного денежного обращения Т-Банка Альбина Камалетдинова.
12:43 23.10.2025
 
Т-Банк запустил обмен новых валют в своих банкоматах

Т-Банк запустил обмен дирхамов ОАЭ и тайских батов в своих банкоматах

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Валюты - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Валюты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Т-Банк запустил обмен новых валют в собственных банкоматах, теперь клиенты могут покупать и вносить дирхамы ОАЭ и тайские баты, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"Т-Банк запустил обмен новых валют в собственных банкоматах. Теперь кроме долларов, евро и юаней клиенты могут покупать и вносить арабские дирхамы и тайские баты", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что обменять безналичные рубли на дирхамы или баты можно в банкоматах Т-Банка, выдающих иностранные валюты. "На эти операции не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных или с лимитом ЦБ РФ на снятие валюты, так как списание происходит с рублевого счета клиента", - подчеркивается в материале.
Сейчас услуга получения дирхамов и батов в банкоматах доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В будущем такая опция появится и в других городах страны, а внести новые валюты можно почти во всех регионах России.
Более того, обменный курс и сумма покупки в рублях рассчитаются автоматически и отобразятся на экране, средства с рублевого счета списываются по внутреннему курсу банка, приближенному к курсу биржи.
"Мы продолжаем расширять возможности наших клиентов в управлении личными финансами. Запуск обмена на арабские дирхамы и тайские баты в банкоматах - это шаг к тому, чтобы сделать валютные операции у нас еще более удобными и доступными", - сказала руководитель управления наличного денежного обращения Т-Банка Альбина Камалетдинова.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
ЦБ продал на внутреннем рынке юаней на 9,6 миллиарда рублей
Заголовок открываемого материала