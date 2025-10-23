В Венесуэле призвали Тринидад и Тобаго оплачивать весь венесуэльский газ

https://1prime.ru/20251023/venesuela-863826819.html

МЕХИКО, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство Тринидада и Тобаго обязано будет оплачивать весь венесуэльский газ, получаемый в рамках двусторонних соглашений, - попытки получить его без оплаты при посредничестве США обречены на провал, а обещающий это Марко Рубио вводит нового премьера в заблуждение, заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на бизнес-форуме Venezuela Productiva 2025. "Венесуэльский газ должен быть оплачен - каждая молекула, которая экспортируется. Не только в Тринидад и Тобаго, но и в другие соседние страны, как уже запланировано. Это естественные коммерческие отношения", - заявила Родригес на форуме, трансляцию которого вел телеканал VTV. Родригес напрямую обратилась к новому премьеру Тринидада Камле Персад-Биссессар, заверив, что её вводят в заблуждение обещаниями со стороны американского госсекретаря Марко Рубио "передать" тринидадской стороне газовые ресурсы Венесуэлы. "Единственный путь для Тринидада - это работать с правительством Венесуэлы, с венесуэльским государством. Не Марко Рубио, а Венесуэла даст им газ", - подчеркнула вице-президент. В начале октября США выдали компании Shell и правительству Тринидада и Тобаго разрешение на разработку шельфового газового месторождения "Дракон" в территориальных водах Венесуэлы. Лицензия предполагает возможность переговоров с венесуэльской государственной компанией PDVSA до апреля 2026 года при обязательном участии американских компаний. Прежние разрешения США, которые касались проекта "Дракон", предусматривали запрет на любые денежные выплаты правительству Венесуэлы. Газовое месторождение "Дракон", одно из крупнейших в Венесуэле, ранее рассматривалось как одно из ключевых для экспорта газа из боливарианской республики на карибский и международные рынки. В январе 2023 года Вашингтон уже временно снимал санкции с разработки месторождения, однако весной текущего года та лицензия была аннулирована.

2025

газ, венесуэла, сша, вашингтон, марко рубио, марк рубио, shell, pdvsa