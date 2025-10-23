Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/vladivostok-863827930.html
Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару
Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару - 23.10.2025, ПРАЙМ
Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару
Авиакомпания Centrum Air в ноябре впервые открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару, сообщает Международный аэропорт Владивостока. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T03:36+0300
2025-10-23T03:36+0300
бизнес
владивосток
узбекистан
дальний восток
centrum air
a321neo
airbus a321
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863827930.jpg?1761179768
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Centrum Air в ноябре впервые открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару, сообщает Международный аэропорт Владивостока. "Шестого ноября впервые в расписании авиагавани столицы Дальнего Востока появится прямой рейс из Владивостока в Бухару (Узбекистан). Пассажиров в один из древнейших городов Средней Азии будет доставлять авиакомпания Centrum Air", - говорится в сообщении. Перевозчик будет выполнять рейсы еженедельно по четвергам на Airbus A321neo. С 23 июня авиакомпания Centrum Air впервые открыла прямой рейс из Владивостока в Самарканд. Бухара - административный центр Бухарской области Узбекистана. Это один из древнейших городов мира, через него проходила одна из дорог Великого шелкового пути.
владивосток
узбекистан
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, узбекистан, дальний восток, centrum air, a321neo, airbus a321
Бизнес, Владивосток, УЗБЕКИСТАН, Дальний Восток, Centrum Air, A321neo, Airbus A321
03:36 23.10.2025
 
Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару

Аэропорт Владивостока открыл прямой рейс из Владивостока в Бухару

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Centrum Air в ноябре впервые открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару, сообщает Международный аэропорт Владивостока.
"Шестого ноября впервые в расписании авиагавани столицы Дальнего Востока появится прямой рейс из Владивостока в Бухару (Узбекистан). Пассажиров в один из древнейших городов Средней Азии будет доставлять авиакомпания Centrum Air", - говорится в сообщении.
Перевозчик будет выполнять рейсы еженедельно по четвергам на Airbus A321neo.
С 23 июня авиакомпания Centrum Air впервые открыла прямой рейс из Владивостока в Самарканд.
Бухара - административный центр Бухарской области Узбекистана. Это один из древнейших городов мира, через него проходила одна из дорог Великого шелкового пути.
 
БизнесВладивостокУЗБЕКИСТАНДальний ВостокCentrum AirA321neoAirbus A321
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала