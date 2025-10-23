https://1prime.ru/20251023/vladivostok-863827930.html
Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару
Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару - 23.10.2025, ПРАЙМ
Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару
Авиакомпания Centrum Air в ноябре впервые открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару, сообщает Международный аэропорт Владивостока. | 23.10.2025, ПРАЙМ
бизнес
владивосток
узбекистан
дальний восток
centrum air
a321neo
airbus a321
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Centrum Air в ноябре впервые открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару, сообщает Международный аэропорт Владивостока.
"Шестого ноября впервые в расписании авиагавани столицы Дальнего Востока появится прямой рейс из Владивостока в Бухару (Узбекистан). Пассажиров в один из древнейших городов Средней Азии будет доставлять авиакомпания Centrum Air", - говорится в сообщении.
Перевозчик будет выполнять рейсы еженедельно по четвергам на Airbus A321neo.
С 23 июня авиакомпания Centrum Air впервые открыла прямой рейс из Владивостока в Самарканд.
Бухара - административный центр Бухарской области Узбекистана. Это один из древнейших городов мира, через него проходила одна из дорог Великого шелкового пути.
Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару
