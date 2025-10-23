https://1prime.ru/20251023/vladivostok-863827930.html

Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару

Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару - 23.10.2025, ПРАЙМ

Centrum Air открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару

Авиакомпания Centrum Air в ноябре впервые открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару, сообщает Международный аэропорт Владивостока. | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T03:36+0300

2025-10-23T03:36+0300

2025-10-23T03:36+0300

бизнес

владивосток

узбекистан

дальний восток

centrum air

a321neo

airbus a321

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863827930.jpg?1761179768

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Centrum Air в ноябре впервые открывает прямой рейс из Владивостока в Бухару, сообщает Международный аэропорт Владивостока. "Шестого ноября впервые в расписании авиагавани столицы Дальнего Востока появится прямой рейс из Владивостока в Бухару (Узбекистан). Пассажиров в один из древнейших городов Средней Азии будет доставлять авиакомпания Centrum Air", - говорится в сообщении. Перевозчик будет выполнять рейсы еженедельно по четвергам на Airbus A321neo. С 23 июня авиакомпания Centrum Air впервые открыла прямой рейс из Владивостока в Самарканд. Бухара - административный центр Бухарской области Узбекистана. Это один из древнейших городов мира, через него проходила одна из дорог Великого шелкового пути.

владивосток

узбекистан

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владивосток, узбекистан, дальний восток, centrum air, a321neo, airbus a321