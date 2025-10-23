https://1prime.ru/20251023/vtb-863841125.html

ЕС ввел санкции против "дочек" ВТБ

ЕС ввел санкции против "дочек" ВТБ - 23.10.2025, ПРАЙМ

ЕС ввел санкции против "дочек" ВТБ

Евросоюз вводит санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T12:14+0300

2025-10-23T12:14+0300

2025-10-23T12:14+0300

банки

финансы

белоруссия

казахстан

шанхай

втб

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Евросоюз вводит санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС. "ВТБ Банк (Белоруссия). ВТБ Банк (Казахстан)", - сказано там. Ограничительные меры начнут действовать 2 декабря 2025 года. Ранее в феврале ЕС также ввел санкции против филиала ВТБ в Шанхае.

https://1prime.ru/20251023/eksport-863840312.html

белоруссия

казахстан

шанхай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, белоруссия, казахстан, шанхай, втб, ес