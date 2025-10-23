https://1prime.ru/20251023/vtb-863841125.html
ЕС ввел санкции против "дочек" ВТБ
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Евросоюз вводит санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС. "ВТБ Банк (Белоруссия). ВТБ Банк (Казахстан)", - сказано там. Ограничительные меры начнут действовать 2 декабря 2025 года. Ранее в феврале ЕС также ввел санкции против филиала ВТБ в Шанхае.
