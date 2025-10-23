Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС ввел санкции против "дочек" ВТБ - 23.10.2025
ЕС ввел санкции против "дочек" ВТБ
банки
финансы
белоруссия
казахстан
шанхай
втб
ес
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Евросоюз вводит санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС. "ВТБ Банк (Белоруссия). ВТБ Банк (Казахстан)", - сказано там. Ограничительные меры начнут действовать 2 декабря 2025 года. Ранее в феврале ЕС также ввел санкции против филиала ВТБ в Шанхае.
банки, финансы, белоруссия, казахстан, шанхай, втб, ес
Банки, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Шанхай, ВТБ, ЕС
12:14 23.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Евросоюз вводит санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"ВТБ Банк (Белоруссия). ВТБ Банк (Казахстан)", - сказано там.
Ограничительные меры начнут действовать 2 декабря 2025 года. Ранее в феврале ЕС также ввел санкции против филиала ВТБ в Шанхае.
ЕС ввел ограничения на экспорт солей и руды в Россию
