Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/vtb-863855725.html
Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ
Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ - 23.10.2025, ПРАЙМ
Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ
Московская биржа установила значение free-float (доля акций в свободном обращении) акций ВТБ на уровне 50% после вторичного публичного размещения акций (SPO),... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T17:51+0300
2025-10-23T17:51+0300
рынок
акции
финансы
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Московская биржа установила значение free-float (доля акций в свободном обращении) акций ВТБ на уровне 50% после вторичного публичного размещения акций (SPO), следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с рекомендацией Индексного комитета Московская биржа установила значение коэффициента free-float обыкновенных акций Банк ВТБ (ПАО) (код – VTBR) равным 50%", - говорится в сообщении ВТБ ранее сообщал, что привлек 83,8 миллиарда рублей в рамках SPO, которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии. По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении должна была превысить 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_2aee23e87a72a645553c01e2adda28d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, финансы, втб
Рынок, Акции, Финансы, ВТБ
17:51 23.10.2025
 
Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ

Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ на уровне 50%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Московская биржа установила значение free-float (доля акций в свободном обращении) акций ВТБ на уровне 50% после вторичного публичного размещения акций (SPO), следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с рекомендацией Индексного комитета Московская биржа установила значение коэффициента free-float обыкновенных акций Банк ВТБ (ПАО) (код – VTBR) равным 50%", - говорится в сообщении
ВТБ ранее сообщал, что привлек 83,8 миллиарда рублей в рамках SPO, которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии.
По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении должна была превысить 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк.
 
РынокАкцииФинансыВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала