https://1prime.ru/20251023/vtb-863855725.html
Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ
Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ - 23.10.2025, ПРАЙМ
Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ
Московская биржа установила значение free-float (доля акций в свободном обращении) акций ВТБ на уровне 50% после вторичного публичного размещения акций (SPO),... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T17:51+0300
2025-10-23T17:51+0300
2025-10-23T17:51+0300
рынок
акции
финансы
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Московская биржа установила значение free-float (доля акций в свободном обращении) акций ВТБ на уровне 50% после вторичного публичного размещения акций (SPO), следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с рекомендацией Индексного комитета Московская биржа установила значение коэффициента free-float обыкновенных акций Банк ВТБ (ПАО) (код – VTBR) равным 50%", - говорится в сообщении ВТБ ранее сообщал, что привлек 83,8 миллиарда рублей в рамках SPO, которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии. По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении должна была превысить 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_2aee23e87a72a645553c01e2adda28d8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, финансы, втб
Рынок, Акции, Финансы, ВТБ
Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ
Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ на уровне 50%
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Московская биржа установила значение free-float (доля акций в свободном обращении) акций ВТБ на уровне 50% после вторичного публичного размещения акций (SPO), следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с рекомендацией Индексного комитета Московская биржа установила значение коэффициента free-float обыкновенных акций Банк ВТБ
(ПАО) (код – VTBR) равным 50%", - говорится в сообщении
ВТБ ранее сообщал, что привлек 83,8 миллиарда рублей в рамках SPO, которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии.
По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении должна была превысить 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк.