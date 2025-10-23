https://1prime.ru/20251023/vtb-863855725.html

Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Московская биржа установила значение free-float (доля акций в свободном обращении) акций ВТБ на уровне 50% после вторичного публичного размещения акций (SPO), следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с рекомендацией Индексного комитета Московская биржа установила значение коэффициента free-float обыкновенных акций Банк ВТБ (ПАО) (код – VTBR) равным 50%", - говорится в сообщении ВТБ ранее сообщал, что привлек 83,8 миллиарда рублей в рамках SPO, которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии. По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении должна была превысить 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк.

2025

