Голикова рассказала о выплатах студенческим семьям при рождении детей - 23.10.2025
Голикова рассказала о выплатах студенческим семьям при рождении детей
Голикова рассказала о выплатах студенческим семьям при рождении детей - 23.10.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала о выплатах студенческим семьям при рождении детей
Правительство планирует в 2026 году добавить единовременную выплату в 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье для 41 региона с низким уровнем | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T16:17+0300
2025-10-23T16:17+0300
общество
россия
рф
татьяна голикова
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/83393/04/833930452_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_5626d308d4516d5d0df7b3b3aeb57a72.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство планирует в 2026 году добавить единовременную выплату в 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье для 41 региона с низким уровнем рождаемости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В 2026 году для этого 41 региона (с низким уровнем рождаемости - ред.) мы планируем дополнить демографическое меню еще одним мероприятием – единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье, поскольку теперь такой статус закреплен в законодательстве, и мы благодарны коллегам-парламентариям за принятие этого решения", - сказала Голикова в ходе Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. В четверг президент РФ Владимир Путин проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе заседания обсуждается региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми.
общество , россия, рф, татьяна голикова, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации
Общество , РОССИЯ, РФ, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
16:17 23.10.2025
 
Голикова рассказала о выплатах студенческим семьям при рождении детей

Для студенческих семей из 41 региона в 2026 году введут выплату за рождение ребенка

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Семья
Семья. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Матвиенко предложила переориентировать программу маткапитала
