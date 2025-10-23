Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске - 23.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251023/vzryv-863838970.html
Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске
Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске - 23.10.2025, ПРАЙМ
Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске
Гибель 10 человек подтверждена на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, сообщил глава региона Алексей Текслер. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T10:54+0300
2025-10-23T10:54+0300
общество
челябинская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863837367_0:0:627:352_1920x0_80_0_0_088eac40760d54818733cc3ead7ea79d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Гибель 10 человек подтверждена на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20251022/vzryv-863837525.html
челябинская область
общество , челябинская область
Общество , Челябинская область
10:54 23.10.2025
 
Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске

Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Гибель 10 человек подтверждена на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
На одном из предприятий челябинского Копейска прогремел взрыв
Вчера, 22:35
 
ОбществоЧелябинская область
 
 
