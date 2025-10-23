https://1prime.ru/20251023/vzryv-863838970.html

Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске

23.10.2025

общество, челябинская область

Гибель 10 человек подтверждена на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, сообщил глава региона Алексей Текслер.

общество

челябинская область

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Гибель 10 человек подтверждена на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

