https://1prime.ru/20251023/vzryv-863838970.html
Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске
Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске - 23.10.2025, ПРАЙМ
Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске
Гибель 10 человек подтверждена на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, сообщил глава региона Алексей Текслер. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T10:54+0300
2025-10-23T10:54+0300
2025-10-23T10:54+0300
общество
челябинская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863837367_0:0:627:352_1920x0_80_0_0_088eac40760d54818733cc3ead7ea79d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Гибель 10 человек подтверждена на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20251022/vzryv-863837525.html
челябинская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863837367_0:0:575:431_1920x0_80_0_0_37373f720d5b012a6c5355b27301ad8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , челябинская область
Общество , Челябинская область
Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске
Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области