В Копейском городском округе после взрыва на предприятии ввели режим ЧС
2025-10-23T10:56+0300
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. "В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть - об атаке БПЛА речь не идет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
