Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Копейском городском округе после взрыва на предприятии ввели режим ЧС - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/vzryv-863839103.html
В Копейском городском округе после взрыва на предприятии ввели режим ЧС
В Копейском городском округе после взрыва на предприятии ввели режим ЧС - 23.10.2025, ПРАЙМ
В Копейском городском округе после взрыва на предприятии ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T10:56+0300
2025-10-23T10:56+0300
общество
челябинская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863836980_0:460:640:820_1920x0_80_0_0_8905a73a671570fe5501da933ee92d63.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. "В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть - об атаке БПЛА речь не идет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20251023/vzryv-863838970.html
челябинская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863836980_0:400:640:880_1920x0_80_0_0_f218fde3184489f13ecb2db4028bf1a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , челябинская область
Общество , Челябинская область
10:56 23.10.2025
 
В Копейском городском округе после взрыва на предприятии ввели режим ЧС

В Копейске Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва на предприятии

© Фото : соцсетиВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
© Фото : соцсети
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть - об атаке БПЛА речь не идет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
Десять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске
10:54
 
ОбществоЧелябинская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала