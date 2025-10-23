https://1prime.ru/20251023/vzryv-863839103.html

В Копейском городском округе после взрыва на предприятии ввели режим ЧС

23.10.2025

В Копейском городском округе после взрыва на предприятии ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Режим ЧС введен в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. "В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть - об атаке БПЛА речь не идет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

