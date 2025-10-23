Число пострадавших при взрывах в Копейске выросло до 19

https://1prime.ru/20251023/vzryv-863844333.html
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Число пострадавших при взрывах на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 19, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Ранее он подтвердил гибель 10 человек и пятерых госпитализированных. "Актуализированная информация от наших медиков по пострадавшим в Копейске: всего пострадало 19 человек", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он напомнил, что ранее сообщал о пятерых госпитализированных в тяжелом состоянии. "Двое переведены в ожоговое отделение горбольницы №6 Челябинска, еще двое - в областную больницу. Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния", - добавил Текслер. Кроме того, по его данным, амбулаторно проходят лечение еще 14 человек. "Четверо осмотрены на месте происшествия, находятся под патронатом на дому. Девять человек обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Назначено лечение, госпитализации не требуется. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи", - уточнил глава региона. Как сообщалось, следственными органами по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
