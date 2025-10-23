Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число пострадавших при взрывах в Копейске выросло до 19 - 23.10.2025
Число пострадавших при взрывах в Копейске выросло до 19
Число пострадавших при взрывах в Копейске выросло до 19 - 23.10.2025, ПРАЙМ
Число пострадавших при взрывах в Копейске выросло до 19
Число пострадавших при взрывах на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 19, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T12:57+0300
2025-10-23T12:57+0300
общество
здоровье
челябинская область
челябинск
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863837002_0:216:1073:820_1920x0_80_0_0_6b2edfa43455faacd97627dcb4e10c55.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Число пострадавших при взрывах на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 19, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Ранее он подтвердил гибель 10 человек и пятерых госпитализированных. "Актуализированная информация от наших медиков по пострадавшим в Копейске: всего пострадало 19 человек", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он напомнил, что ранее сообщал о пятерых госпитализированных в тяжелом состоянии. "Двое переведены в ожоговое отделение горбольницы №6 Челябинска, еще двое - в областную больницу. Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния", - добавил Текслер. Кроме того, по его данным, амбулаторно проходят лечение еще 14 человек. "Четверо осмотрены на месте происшествия, находятся под патронатом на дому. Девять человек обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Назначено лечение, госпитализации не требуется. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи", - уточнил глава региона. Как сообщалось, следственными органами по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
челябинская область
челябинск
рф
общество , здоровье, челябинская область, челябинск, рф
Общество , Здоровье, Челябинская область, Челябинск, РФ
12:57 23.10.2025
 
Число пострадавших при взрывах в Копейске выросло до 19

Число пострадавших при взрывах на предприятии в Копейске увеличилось до 19

© Кадр видео из соцсетейВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
© Кадр видео из соцсетей
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – ПРАЙМ. Число пострадавших при взрывах на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 19, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Ранее он подтвердил гибель 10 человек и пятерых госпитализированных.
"Актуализированная информация от наших медиков по пострадавшим в Копейске: всего пострадало 19 человек", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что ранее сообщал о пятерых госпитализированных в тяжелом состоянии. "Двое переведены в ожоговое отделение горбольницы №6 Челябинска, еще двое - в областную больницу. Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния", - добавил Текслер.
Кроме того, по его данным, амбулаторно проходят лечение еще 14 человек. "Четверо осмотрены на месте происшествия, находятся под патронатом на дому. Девять человек обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Назначено лечение, госпитализации не требуется. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи", - уточнил глава региона.
Как сообщалось, следственными органами по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
В Копейском городском округе после взрыва на предприятии ввели режим ЧС
10:56
 
ОбществоЗдоровьеЧелябинская областьЧелябинскРФ
 
 
