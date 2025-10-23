https://1prime.ru/20251023/vzyskanie--863842920.html

Верховный суд России одобрил взыскание с Commerzbank 94,9 млн евро

Верховный суд России одобрил взыскание с Commerzbank 94,9 млн евро - 23.10.2025, ПРАЙМ

Верховный суд России одобрил взыскание с Commerzbank 94,9 млн евро

Верховный суд России оставил без изменения судебные акты трех инстанций о солидарном взыскании с немецкого Commerzbank, его российской "дочки" АО "Коммерцбанк"... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T12:38+0300

2025-10-23T12:38+0300

2025-10-23T12:38+0300

финансы

россия

усть-луга

ленинградская область

марина антонова

русхимальянс

commerzbank

linde

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg

МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России оставил без изменения судебные акты трех инстанций о солидарном взыскании с немецкого Commerzbank, его российской "дочки" АО "Коммерцбанк" и связанного с ними ООО "Дом на набережной 2" более 94,9 миллиона евро по иску компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи". Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, судья ВС РФ Марина Антонова, изучив кассационные жалобы ответчиков, решила не передавать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Арбитражные суды ранее полностью удовлетворили исковые требования, взыскав с ответчиков выплату по банковской гарантии от 1 октября 2021 года с процентами, в сумме – около 9 миллиардов рублей по текущему курсу. Commerzbank выдал гарантию немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контракта. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Bayerische Landesbank, Unicredit Bank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они тоже были удовлетворены.

усть-луга

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, усть-луга, ленинградская область, марина антонова, русхимальянс, commerzbank, linde