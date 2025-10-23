https://1prime.ru/20251023/zadolzhennost-863832151.html

Задолженность Судана перед Россией со времен СССР составляет $5-10 млн

Задолженность Судана перед Россией со времен СССР составляет $5-10 млн - 23.10.2025, ПРАЙМ

Задолженность Судана перед Россией со времен СССР составляет $5-10 млн

Задолженность Судана перед Россией со времен СССР составляет всего пять-десять миллионов долларов, еще 12 миллионов, причитающихся РФ, застряли в Судане из-за... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T07:55+0300

2025-10-23T07:55+0300

2025-10-23T07:55+0300

экономика

мировая экономика

россия

судан

рф

москва

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863832151.jpg?1761195347

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Задолженность Судана перед Россией со времен СССР составляет всего пять-десять миллионов долларов, еще 12 миллионов, причитающихся РФ, застряли в Судане из-за западных ограничений, заявил в интервью с РИА Новости министр финансов и экономического планирования страны Джибриль Ибрагим. "У Судана нет большой задолженности перед Россией. Речь о долге размером в пять-десять миллионов долларов, который остался со времен СССР, но давайте будем честны: подобная сумма крайне незначительна для такой страны, как Россия", - сказал он. По словам министра, сумма в размере 12 миллионов долларов не удается перевести в РФ из-за западных ограничений, однако обсуждаются альтернативные способы. "Еще была задолженность, которая приблизительно оценивается в 12 миллионов долларов, но у нас не было возможности перевести эти средства напрямую Москве, поэтому мы приняли решение положить их на счет России в нашем Центробанке, где они находятся по настоящее время. Я встретился со своими российскими коллегами, чтобы обсудить способы перевода этих средств", - сказал собеседник агентства. Министр также отметил, что Центробанки России и Судана проводят переговоры о применении национальных валют при расчетах. В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с Джибрилем Ибрагимом, по итогам которой отметил потенциал роста взаимодействия с африканской страной. Он также подчеркнул, что среди перспективных направлений развития отношений считается транспортная, энергетическая, торговая, сельскохозяйственная и образовательная отрасли. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

судан

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, судан, рф, москва, александр новак