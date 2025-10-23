Задолженность Судана перед Россией со времен СССР составляет $5-10 млн

https://1prime.ru/20251023/zadolzhennost-863832151.html
2025-10-23T07:55+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Задолженность Судана перед Россией со времен СССР составляет всего пять-десять миллионов долларов, еще 12 миллионов, причитающихся РФ, застряли в Судане из-за западных ограничений, заявил в интервью с РИА Новости министр финансов и экономического планирования страны Джибриль Ибрагим.
"У Судана нет большой задолженности перед Россией. Речь о долге размером в пять-десять миллионов долларов, который остался со времен СССР, но давайте будем честны: подобная сумма крайне незначительна для такой страны, как Россия", - сказал он.
По словам министра, сумма в размере 12 миллионов долларов не удается перевести в РФ из-за западных ограничений, однако обсуждаются альтернативные способы.
"Еще была задолженность, которая приблизительно оценивается в 12 миллионов долларов, но у нас не было возможности перевести эти средства напрямую Москве, поэтому мы приняли решение положить их на счет России в нашем Центробанке, где они находятся по настоящее время. Я встретился со своими российскими коллегами, чтобы обсудить способы перевода этих средств", - сказал собеседник агентства.
Министр также отметил, что Центробанки России и Судана проводят переговоры о применении национальных валют при расчетах.
В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с Джибрилем Ибрагимом, по итогам которой отметил потенциал роста взаимодействия с африканской страной. Он также подчеркнул, что среди перспективных направлений развития отношений считается транспортная, энергетическая, торговая, сельскохозяйственная и образовательная отрасли.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
