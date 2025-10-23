Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала идею туннеля между Россией и США - 23.10.2025
Захарова прокомментировала идею туннеля между Россией и США
2025-10-23T14:50+0300
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Проект строительства туннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля, который бы соединял Россию и Аляску. Он отметил, что туннель через Берингов пролив может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. "Такой проект невозможен без политической воли и подвижек в устранении ограничительных мер, созданных в отношении сотрудничества с нашей страной в целых секторах", - сказала она на брифинге для СМИ. Захарова напомнила, что эта идея звучала с американской стороны на рубеже 19-20 столетий, а также обсуждалась как возможный символ нормализаций советско-американских отношений. "Мне кажется, нужно давать дорогу… инициативам такого масштаба. Уже неплохо, что обсуждается мирная инфраструктура, гражданские проекты. Это хорошая, важная тенденция", - заявила официальный представитель МИД РФ. Также она подчеркнула, что Россия всегда выступала за развитие "выгодных, интересных, гражданских инфраструктурных проектов". В октябре президент США Дональд Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской.
ПРАЙМ
14:50 23.10.2025
 
Захарова прокомментировала идею туннеля между Россией и США

© РИА Новости . Александр Кряжев
Мария Захарова
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Проект строительства туннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля, который бы соединял Россию и Аляску. Он отметил, что туннель через Берингов пролив может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
"Такой проект невозможен без политической воли и подвижек в устранении ограничительных мер, созданных в отношении сотрудничества с нашей страной в целых секторах", - сказала она на брифинге для СМИ.
Захарова напомнила, что эта идея звучала с американской стороны на рубеже 19-20 столетий, а также обсуждалась как возможный символ нормализаций советско-американских отношений.
"Мне кажется, нужно давать дорогу… инициативам такого масштаба. Уже неплохо, что обсуждается мирная инфраструктура, гражданские проекты. Это хорошая, важная тенденция", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Также она подчеркнула, что Россия всегда выступала за развитие "выгодных, интересных, гражданских инфраструктурных проектов".
В октябре президент США Дональд Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской.
 
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, США, Аляска, Мария Захарова, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, РФПИ
 
 
