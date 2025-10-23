https://1prime.ru/20251023/zakharova-863847682.html

Захарова прокомментировала идею туннеля между Россией и США

Захарова прокомментировала идею туннеля между Россией и США - 23.10.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала идею туннеля между Россией и США

Проект строительства туннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений, | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T14:50+0300

2025-10-23T14:50+0300

2025-10-23T14:50+0300

россия

мировая экономика

рф

сша

аляска

мария захарова

кирилл дмитриев

дональд трамп

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861714711_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_8766c6468cfc7e01d765b17021d1b663.jpg

МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Проект строительства туннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля, который бы соединял Россию и Аляску. Он отметил, что туннель через Берингов пролив может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. "Такой проект невозможен без политической воли и подвижек в устранении ограничительных мер, созданных в отношении сотрудничества с нашей страной в целых секторах", - сказала она на брифинге для СМИ. Захарова напомнила, что эта идея звучала с американской стороны на рубеже 19-20 столетий, а также обсуждалась как возможный символ нормализаций советско-американских отношений. "Мне кажется, нужно давать дорогу… инициативам такого масштаба. Уже неплохо, что обсуждается мирная инфраструктура, гражданские проекты. Это хорошая, важная тенденция", - заявила официальный представитель МИД РФ. Также она подчеркнула, что Россия всегда выступала за развитие "выгодных, интересных, гражданских инфраструктурных проектов". В октябре президент США Дональд Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской.

рф

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, сша, аляска, мария захарова, кирилл дмитриев, дональд трамп, рфпи