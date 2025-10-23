Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые антироссийские санкции ЕС - 23.10.2025
"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые антироссийские санкции ЕС
"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые антироссийские санкции ЕС - 23.10.2025, ПРАЙМ
"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые антироссийские санкции ЕС
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале с нотками иронии прокомментировала 19-й пакет санкций... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T20:06+0300
2025-10-23T20:06+0300
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале с нотками иронии прокомментировала 19-й пакет санкций Европейского Союза. "Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакете Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами", — написала она.Ранее Кая Каллас, возглавляющая внешнеполитическую службу, сообщила, что ЕС утвердил 19-й набор санкционных мер, под действие которых попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из них зарегистрированы в таких странах, как Китай, Индия, Таиланд, Белоруссия, США и Великобритания. Новые санкции:В начале сентября Каллас признавала, что выработка новых ограничений в отношении Москвы становится все более сложной задачей. Россия неоднократно заявляла, что сможет противостоять санкционному давлению, оказываемому на страну в течение нескольких лет, и продолжающему нарастать. В Москве подчеркивали, что Запад не решается признать неудачу своих санкционных усилий. В западных странах часто высказывались мнения о его недостаточной эффективности. Президент Владимир Путин ранее утверждал, что стратегия сдерживания и ослабления России является долгосрочной целью Запада, а введенные санкции нанесли ощутимый удар по мировой экономике в целом. По его мнению, главная задача Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.
20:06 23.10.2025
 
"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые антироссийские санкции ЕС

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале с нотками иронии прокомментировала 19-й пакет санкций Европейского Союза.
"Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакете Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами", — написала она.
Ранее Кая Каллас, возглавляющая внешнеполитическую службу, сообщила, что ЕС утвердил 19-й набор санкционных мер, под действие которых попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из них зарегистрированы в таких странах, как Китай, Индия, Таиланд, Белоруссия, США и Великобритания.
Новые санкции:
  • запрещают финансирование компаний, работающих в специальных экономических и инновационных зонах России;
  • ограничивают экспорт в страну солей, руды, резиновых изделий, шин и строительных материалов;
  • запрещают оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью России;
  • разрешают вводить процедуру одобрения въезда ее дипломатов;
  • запрещают транзакции с Альфа-банком, "МТС Банком", "Абсолют Банком" и еще двумя финорганизациями;
  • вводят поэтапный отказ от импорта газа с апреля 2026 года.
В начале сентября Каллас признавала, что выработка новых ограничений в отношении Москвы становится все более сложной задачей.
Россия неоднократно заявляла, что сможет противостоять санкционному давлению, оказываемому на страну в течение нескольких лет, и продолжающему нарастать. В Москве подчеркивали, что Запад не решается признать неудачу своих санкционных усилий. В западных странах часто высказывались мнения о его недостаточной эффективности. Президент Владимир Путин ранее утверждал, что стратегия сдерживания и ослабления России является долгосрочной целью Запада, а введенные санкции нанесли ощутимый удар по мировой экономике в целом. По его мнению, главная задача Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.
