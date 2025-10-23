https://1prime.ru/20251023/zayavlenie-863852427.html

В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России

Российские стратегические ядерные силы превосходят вооружения других государств, пишет американский журнал Military Watch Magazine. | 23.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Российские стратегические ядерные силы превосходят вооружения других государств, пишет американский журнал Military Watch Magazine."(Российские — Прим. ред.) ядерные силы обладают полным паритетом", — говорится в материале.Издание отмечает, что сухопутные и морские силы российской ядерной триады занимают ведущие позиции в мире.На сайте Кремля в четверг сообщили, что президент Владимир Путин провел плановую тренировку российских стратегических ядерных сил. Был проверен уровень подготовки органов военного управления. Все задачи тренировки выполнены. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной России.Министерство обороны России опубликовало кадры пусков баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке.

