В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России - 23.10.2025
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России - 23.10.2025, ПРАЙМ
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России
Российские стратегические ядерные силы превосходят вооружения других государств, пишет американский журнал Military Watch Magazine. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T16:41+0300
2025-10-23T16:41+0300
россия
общество
владимир путин
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Российские стратегические ядерные силы превосходят вооружения других государств, пишет американский журнал Military Watch Magazine."(Российские — Прим. ред.) ядерные силы обладают полным паритетом", — говорится в материале.Издание отмечает, что сухопутные и морские силы российской ядерной триады занимают ведущие позиции в мире.На сайте Кремля в четверг сообщили, что президент Владимир Путин провел плановую тренировку российских стратегических ядерных сил. Был проверен уровень подготовки органов военного управления. Все задачи тренировки выполнены. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной России.Министерство обороны России опубликовало кадры пусков баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке.
1920
1920
true
россия, общество , владимир путин, минобороны рф
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Минобороны РФ
16:41 23.10.2025
 
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России

MWM: ядерные силы России занимают лидирующие позиции в мире

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Российские стратегические ядерные силы превосходят вооружения других государств, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
"(Российские — Прим. ред.) ядерные силы обладают полным паритетом", — говорится в материале.
Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
"Это убедительно". На Западе забили тревогу из-за сигнала России по Украине
16 октября, 13:05
Издание отмечает, что сухопутные и морские силы российской ядерной триады занимают ведущие позиции в мире.
На сайте Кремля в четверг сообщили, что президент Владимир Путин провел плановую тренировку российских стратегических ядерных сил. Был проверен уровень подготовки органов военного управления. Все задачи тренировки выполнены. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной России.
Министерство обороны России опубликовало кадры пусков баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке.
Учения НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
СМИ: в НАТО обсуждают новые правила боя с Россией
14 октября, 20:45
 
РОССИЯ Общество Владимир Путин Минобороны РФ
 
 
