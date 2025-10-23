Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист заметил странное поведение Зеленского, когда тот говорил о России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Журналист заметил странное поведение Зеленского, когда тот говорил о России
Журналист заметил странное поведение Зеленского, когда тот говорил о России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Журналист заметил странное поведение Зеленского, когда тот говорил о России
Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о поражении России свидетельствуют о его нестабильном состоянии, об этом он... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T05:51+0300
2025-10-23T05:51+0300
украина
швеция
сша
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о поражении России свидетельствуют о его нестабильном состоянии, об этом он написал в соцсети X. "Побочные эффекты чрезмерного употребления кокаина включают паранойю, галлюцинации и бред", — прокомментировал он с иронией видео, на котором глава киевской администрации утверждает о якобы крахе российской экономики. В ходе пресс-конференции в Швеции в среду Зеленский заявил, что Россия якобы ведет кампанию по дезинформации в США и Европе, а также утверждал о быстрой динамике роста своей экономики. Однако визит в Швецию не увенчался успехом. Зеленскому не удалось договориться о срочных поставках истребителей Gripen, хотя производитель самолетов, компания Saab, позволила ему побывать в одном из них. По мнению России, поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законными целями для России. Кремль настаивает, что западные поставки вооружений Украине мешают диалогу и ведут к негативным последствиям.
украина
швеция
сша
украина, швеция, сша, владимир зеленский, нато
УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, США, Владимир Зеленский, НАТО
05:51 23.10.2025
 
Журналист заметил странное поведение Зеленского, когда тот говорил о России

Журналист Боуз заявил, что Зеленский находился не в себе, говоря о поражении России

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о поражении России свидетельствуют о его нестабильном состоянии, об этом он написал в соцсети X.
"Побочные эффекты чрезмерного употребления кокаина включают паранойю, галлюцинации и бред", — прокомментировал он с иронией видео, на котором глава киевской администрации утверждает о якобы крахе российской экономики.
В ходе пресс-конференции в Швеции в среду Зеленский заявил, что Россия якобы ведет кампанию по дезинформации в США и Европе, а также утверждал о быстрой динамике роста своей экономики. Однако визит в Швецию не увенчался успехом. Зеленскому не удалось договориться о срочных поставках истребителей Gripen, хотя производитель самолетов, компания Saab, позволила ему побывать в одном из них.
По мнению России, поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законными целями для России. Кремль настаивает, что западные поставки вооружений Украине мешают диалогу и ведут к негативным последствиям.
 
УКРАИНАШВЕЦИЯСШАВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
