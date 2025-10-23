https://1prime.ru/20251023/zelenskiy-863830355.html

Журналист заметил странное поведение Зеленского, когда тот говорил о России

2025-10-23T05:51+0300

украина

швеция

сша

владимир зеленский

нато

МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о поражении России свидетельствуют о его нестабильном состоянии, об этом он написал в соцсети X. "Побочные эффекты чрезмерного употребления кокаина включают паранойю, галлюцинации и бред", — прокомментировал он с иронией видео, на котором глава киевской администрации утверждает о якобы крахе российской экономики. В ходе пресс-конференции в Швеции в среду Зеленский заявил, что Россия якобы ведет кампанию по дезинформации в США и Европе, а также утверждал о быстрой динамике роста своей экономики. Однако визит в Швецию не увенчался успехом. Зеленскому не удалось договориться о срочных поставках истребителей Gripen, хотя производитель самолетов, компания Saab, позволила ему побывать в одном из них. По мнению России, поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законными целями для России. Кремль настаивает, что западные поставки вооружений Украине мешают диалогу и ведут к негативным последствиям.

