В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России
В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России
2025-10-23T06:45+0300
2025-10-23T06:45+0300
2025-10-23T06:47+0300
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Желание Владимира Зеленского приостановить конфликт по текущей линии фронта свидетельствует об отчаянии киевского руководства и неспособности украинских вооруженных сил продолжать активные боевые действия. Такую точку зрения в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten выразил австрийский полковник Маркус Райснер. Накануне Зеленский заявил о готовности остановить боевые действия вдоль всей линии фронта. "С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом", — отметил он, подчеркнув, что приостановка боевых действий необходима Зеленскому только как временная мера до их возобновления. Отвечая на вопрос ведущей о том, насколько сложной стала ситуация для Украины, Райснер признал, что с самого начала конфликта Киев сталкивался с серьезными трудностями. ВСУ удается держаться благодаря поддержке Запада, однако эта помощь близится к исчерпанию, а украинское руководство не в состоянии в одиночку выдержать затяжную войну, пояснил он. Как сообщил телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" дискуссии в Белом доме, состоявшейся в прошлую пятницу, президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что не намерен предоставлять дальнобойные ракеты. Портал Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что, по словам Трампа, США в настоящее время не планируют поставлять Украине ракеты Tomahawk. В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом не оправдал его ожиданий. Как передавало агентство Франс Пресс, переговоры между Трампом и представителями киевского руководства по вопросу завершения конфликта на Украине, прошедшие на прошлой неделе, были напряженными и непростыми.
В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России
