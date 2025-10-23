https://1prime.ru/20251023/zelenskiy-863831146.html

В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России

В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России - 23.10.2025, ПРАЙМ

В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России

Желание Владимира Зеленского приостановить конфликт по текущей линии фронта свидетельствует об отчаянии киевского руководства и неспособности украинских... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T06:45+0300

2025-10-23T06:45+0300

2025-10-23T06:47+0300

украина

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

фридрих мерц

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Желание Владимира Зеленского приостановить конфликт по текущей линии фронта свидетельствует об отчаянии киевского руководства и неспособности украинских вооруженных сил продолжать активные боевые действия. Такую точку зрения в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten выразил австрийский полковник Маркус Райснер. Накануне Зеленский заявил о готовности остановить боевые действия вдоль всей линии фронта. "С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом", — отметил он, подчеркнув, что приостановка боевых действий необходима Зеленскому только как временная мера до их возобновления. Отвечая на вопрос ведущей о том, насколько сложной стала ситуация для Украины, Райснер признал, что с самого начала конфликта Киев сталкивался с серьезными трудностями. ВСУ удается держаться благодаря поддержке Запада, однако эта помощь близится к исчерпанию, а украинское руководство не в состоянии в одиночку выдержать затяжную войну, пояснил он. Как сообщил телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" дискуссии в Белом доме, состоявшейся в прошлую пятницу, президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что не намерен предоставлять дальнобойные ракеты. Портал Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что, по словам Трампа, США в настоящее время не планируют поставлять Украине ракеты Tomahawk. В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом не оправдал его ожиданий. Как передавало агентство Франс Пресс, переговоры между Трампом и представителями киевского руководства по вопросу завершения конфликта на Украине, прошедшие на прошлой неделе, были напряженными и непростыми.

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, всу