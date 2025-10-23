Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России - 23.10.2025
В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России
В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России - 23.10.2025, ПРАЙМ
В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России
Желание Владимира Зеленского приостановить конфликт по текущей линии фронта свидетельствует об отчаянии киевского руководства и неспособности украинских... | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Желание Владимира Зеленского приостановить конфликт по текущей линии фронта свидетельствует об отчаянии киевского руководства и неспособности украинских вооруженных сил продолжать активные боевые действия. Такую точку зрения в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten выразил австрийский полковник Маркус Райснер. Накануне Зеленский заявил о готовности остановить боевые действия вдоль всей линии фронта. "С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом", — отметил он, подчеркнув, что приостановка боевых действий необходима Зеленскому только как временная мера до их возобновления. Отвечая на вопрос ведущей о том, насколько сложной стала ситуация для Украины, Райснер признал, что с самого начала конфликта Киев сталкивался с серьезными трудностями. ВСУ удается держаться благодаря поддержке Запада, однако эта помощь близится к исчерпанию, а украинское руководство не в состоянии в одиночку выдержать затяжную войну, пояснил он. Как сообщил телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" дискуссии в Белом доме, состоявшейся в прошлую пятницу, президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что не намерен предоставлять дальнобойные ракеты. Портал Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что, по словам Трампа, США в настоящее время не планируют поставлять Украине ракеты Tomahawk. В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом не оправдал его ожиданий. Как передавало агентство Франс Пресс, переговоры между Трампом и представителями киевского руководства по вопросу завершения конфликта на Украине, прошедшие на прошлой неделе, были напряженными и непростыми.
06:45 23.10.2025 (обновлено: 06:47 23.10.2025)
 
В Австрии сообщили об отчаянии Зеленского из-за России

Полковник Райснер: желание Зеленского заморозить конфликт говорит об отчаянии Украины

МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Желание Владимира Зеленского приостановить конфликт по текущей линии фронта свидетельствует об отчаянии киевского руководства и неспособности украинских вооруженных сил продолжать активные боевые действия.
Такую точку зрения в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten выразил австрийский полковник Маркус Райснер. Накануне Зеленский заявил о готовности остановить боевые действия вдоль всей линии фронта.
"С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом", — отметил он, подчеркнув, что приостановка боевых действий необходима Зеленскому только как временная мера до их возобновления.
Отвечая на вопрос ведущей о том, насколько сложной стала ситуация для Украины, Райснер признал, что с самого начала конфликта Киев сталкивался с серьезными трудностями. ВСУ удается держаться благодаря поддержке Запада, однако эта помощь близится к исчерпанию, а украинское руководство не в состоянии в одиночку выдержать затяжную войну, пояснил он.
Как сообщил телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" дискуссии в Белом доме, состоявшейся в прошлую пятницу, президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что не намерен предоставлять дальнобойные ракеты.
Портал Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что, по словам Трампа, США в настоящее время не планируют поставлять Украине ракеты Tomahawk. В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом не оправдал его ожиданий. Как передавало агентство Франс Пресс, переговоры между Трампом и представителями киевского руководства по вопросу завершения конфликта на Украине, прошедшие на прошлой неделе, были напряженными и непростыми.
 
