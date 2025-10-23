Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Украина не рассматривает возможность территориальных уступок, подчеркнул Владимир Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе, трансляция которого велась на YouTube."Никаких территориальных уступок", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.На прошлой неделе Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как отметил портал Axios, встреча была напряжённой, и Трамп занял жёсткую позицию. По словам одного из источников, беседа "закончилась плохо", и Зеленскому пришлось выступить перед прессой за пределами Белого дома. Газета The New York Times сообщила, что американский президент настойчиво советовал Зеленскому рассмотреть территориальные уступки как способ достижения мирного соглашения с Россией.
16:45 23.10.2025
 
Зеленский сделал заявление о территориях

Зеленский снова отказался идти на территориальные уступки

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Украина не рассматривает возможность территориальных уступок, подчеркнул Владимир Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе, трансляция которого велась на YouTube.
"Никаких территориальных уступок", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
На прошлой неделе Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Как отметил портал Axios, встреча была напряжённой, и Трамп занял жёсткую позицию. По словам одного из источников, беседа "закончилась плохо", и Зеленскому пришлось выступить перед прессой за пределами Белого дома.
Газета The New York Times сообщила, что американский президент настойчиво советовал Зеленскому рассмотреть территориальные уступки как способ достижения мирного соглашения с Россией.
