На Западе рассказали о катастрофе для Зеленского
2025-10-23T22:39+0300
2025-10-23T22:39+0300
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Лидер киевского режима Владимир Зеленский не желает признать поражение в противостоянии с Россией, так как это может оказаться для него фатальным, заявил чешский аналитик Штепан Котрба в интервью изданию Parlamentní listy. "Зеленский осознает, что конец близок. Из рядов ВСУ массово дезертируют как солдаты, так и наемники. Поставки оружия и боеприпасов из Европы уменьшаются, и перспективы выглядят невеселыми. Для Зеленского фатальное поражение — это конец, который он хочет избежать. Он понимает, что капитуляция для него будет непереживаемой", — отметил Котрба. По мнению аналитика, Зеленскому необходимо перемирие, чтобы выиграть время для усиления ВСУ. "Перемирие даст возможность пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти новых людей и перегруппировать силы. Ему критически необходимо время, но у него его практически нет", — считает Котрба. В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании своих позиций, что достигается за счет переброски наиболее подготовленных бойцов. В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинские вооруженные силы пытались замедлить наступление российских войск, но несли значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью под контролем Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Лидер киевского режима Владимир Зеленский не желает признать поражение в противостоянии с Россией, так как это может оказаться для него фатальным, заявил чешский аналитик Штепан Котрба в интервью изданию Parlamentní listy.
"Зеленский осознает, что конец близок. Из рядов ВСУ массово дезертируют как солдаты, так и наемники. Поставки оружия и боеприпасов из Европы уменьшаются, и перспективы выглядят невеселыми. Для Зеленского фатальное поражение — это конец, который он хочет избежать. Он понимает, что капитуляция для него будет непереживаемой", — отметил Котрба.
По мнению аналитика, Зеленскому необходимо перемирие, чтобы выиграть время для усиления ВСУ.
"Перемирие даст возможность пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти новых людей и перегруппировать силы. Ему критически необходимо время, но у него его практически нет", — считает Котрба.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании своих позиций, что достигается за счет переброски наиболее подготовленных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинские вооруженные силы пытались замедлить наступление российских войск, но несли значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью под контролем Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
