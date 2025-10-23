На Западе рассказали о катастрофе для Зеленского
Аналитик Котрба: Зеленский знает, что не переживет капитуляции
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Лидер киевского режима Владимир Зеленский не желает признать поражение в противостоянии с Россией, так как это может оказаться для него фатальным, заявил чешский аналитик Штепан Котрба в интервью изданию Parlamentní listy.
"Зеленский осознает, что конец близок. Из рядов ВСУ массово дезертируют как солдаты, так и наемники. Поставки оружия и боеприпасов из Европы уменьшаются, и перспективы выглядят невеселыми. Для Зеленского фатальное поражение — это конец, который он хочет избежать. Он понимает, что капитуляция для него будет непереживаемой", — отметил Котрба.
По мнению аналитика, Зеленскому необходимо перемирие, чтобы выиграть время для усиления ВСУ.
"Перемирие даст возможность пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти новых людей и перегруппировать силы. Ему критически необходимо время, но у него его практически нет", — считает Котрба.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании своих позиций, что достигается за счет переброски наиболее подготовленных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинские вооруженные силы пытались замедлить наступление российских войск, но несли значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью под контролем Москвы.
