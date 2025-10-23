Правительство повысило приоритетность перевозки зерна, купленного на бирже
Колосья. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение повысить приоритетность перевозки зерна, купленного на бирже, в рамках правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре до третьей очереди, пишет газета "Ведомости" с ссылкой на письмо вице-премьера России Виталия Савельева президенту страны Владимиру Путину.
"Перевозка приобретенного на бирже зерна будет осуществляться РЖД в третью очередь в рамках правил недискриминационного доступа к инфраструктуре вместо текущей восьмой-девятой. Это следует из письма курирующего транспорт вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 7 октября. "Ведомости" ознакомились с документом", - пишет издание.
Основу перевозок в рамках третьей очереди, указывает газета, составляют грузы, транспортировка которых осуществляется по отдельным указам, распоряжениям и поручениям главы государства.
"Как следует из письма Савельева, соответствующее решение принято правительством во исполнение указания президента от 14 сентября 2025 года в части повышения приоритетности перевозок по сети РЖД агропродукции, приобретенной на биржевых торгах", - написано в статье.
Поддержать такое предложение Путина просил вице-премьер Дмитрий Патрушев, указывают "Ведомости" с ссылкой на копию письма. По их данным, там Патрушев отмечает, что повышение приоритетности перевозок зерна, купленного на бирже, до третьей очереди в рамках ПНД будет способствовать развитию организованных торгов, формированию ценовых индикаторов, а также увеличению экспортного потенциала.
"Патрушев признает, что текущие объемы биржевой торговли зерном остаются невысокими из-за сложившейся системы взаимоотношений между производителями и покупателями. Это требует дополнительных мер по стимулированию роста торговой активности, в том числе для создания национальной системы ценовых индикаторов отраслевых агентств, поясняет вице-премьер", - указано в статье.