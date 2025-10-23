https://1prime.ru/20251023/zerno-863833572.html

Правительство повысило приоритетность перевозки зерна, купленного на бирже

Правительство повысило приоритетность перевозки зерна, купленного на бирже - 23.10.2025, ПРАЙМ

Правительство повысило приоритетность перевозки зерна, купленного на бирже

Правительство РФ приняло решение повысить приоритетность перевозки зерна, купленного на бирже, в рамках правил недискриминационного доступа (ПНД) к... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T08:51+0300

2025-10-23T08:51+0300

2025-10-23T08:51+0300

бизнес

россия

рф

виталий савельев

владимир путин

дмитрий патрушев

ведомости

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863833235_0:213:3000:1901_1920x0_80_0_0_6196cca2005ba216c99d6b0405c0c554.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение повысить приоритетность перевозки зерна, купленного на бирже, в рамках правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре до третьей очереди, пишет газета "Ведомости" с ссылкой на письмо вице-премьера России Виталия Савельева президенту страны Владимиру Путину. "Перевозка приобретенного на бирже зерна будет осуществляться РЖД в третью очередь в рамках правил недискриминационного доступа к инфраструктуре вместо текущей восьмой-девятой. Это следует из письма курирующего транспорт вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 7 октября. "Ведомости" ознакомились с документом", - пишет издание. Основу перевозок в рамках третьей очереди, указывает газета, составляют грузы, транспортировка которых осуществляется по отдельным указам, распоряжениям и поручениям главы государства. "Как следует из письма Савельева, соответствующее решение принято правительством во исполнение указания президента от 14 сентября 2025 года в части повышения приоритетности перевозок по сети РЖД агропродукции, приобретенной на биржевых торгах", - написано в статье. Поддержать такое предложение Путина просил вице-премьер Дмитрий Патрушев, указывают "Ведомости" с ссылкой на копию письма. По их данным, там Патрушев отмечает, что повышение приоритетности перевозок зерна, купленного на бирже, до третьей очереди в рамках ПНД будет способствовать развитию организованных торгов, формированию ценовых индикаторов, а также увеличению экспортного потенциала. "Патрушев признает, что текущие объемы биржевой торговли зерном остаются невысокими из-за сложившейся системы взаимоотношений между производителями и покупателями. Это требует дополнительных мер по стимулированию роста торговой активности, в том числе для создания национальной системы ценовых индикаторов отраслевых агентств, поясняет вице-премьер", - указано в статье.

https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567853.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, виталий савельев, владимир путин, дмитрий патрушев, ведомости, ржд