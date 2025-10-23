Жительница Хабаровска сбывала фальсификаты на 4 миллиона рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-23T04:54+0300
ХАБАРОВСК, 23 окт - ПРАЙМ. Жительница Хабаровска со знакомым сбывали медицинские фальсификаты на сумму более 4 миллионов рублей, популярные на рынке косметологии препараты для снижения веса и омоложения оказались недоброкачественными, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Предварительно установлено, что женщина организовала ввоз из-за границы и сбыт лекарственных средств и медицинских изделий, которые содержали не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции. Товар приобретали косметологи и частные клиники на всей территории Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной и Амурской областей. Доставкой занимался сообщник фигурантки. "В сбыте медицинских фальсификатов стоимостью свыше 4 миллионов рублей подозревается жительница Хабаровска и ее знакомый... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок)", - говорится в публикации Telegram-канала Волк. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет со штрафом в размере от 1 до 3 миллионов рублей. Фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Волк отмечает, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемой полицейские, помимо компьютера, средств связи и финансовой документации, изъяли более тысячи упаковок лекарств различных наименований. Изъятые медицинские препараты помещены на ответственное хранение и будут уничтожены по решению суда. Оперативные сотрудники устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.
04:54 23.10.2025
 
