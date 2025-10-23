https://1prime.ru/20251023/zhitelnitsa-863829012.html
Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области
Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области - 23.10.2025, ПРАЙМ
Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области
23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области Наталье Тарабариной, соответствующий указ главы государства был опубликован в среду."За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать – героиня" Тарабариной Наталье Дмитриевне, Нижегородская область", - сообщается в указе.Кроме того, президент РФ наградил орденом "Родительская слава" семьи Гусевых из Тамбовской области, Насибуллиных из Татарстана, Пушкаревых из Свердловской области.Медалью ордена "Родительская слава" в соответствии с указом награждены Олеся Домницкая из Воронежской области, Ирина Рудакова из Рязанской области, Алексей Скопин из Рязанской области, Денис Швынд из Воронежской области, а также семьи Божковых из Ярославской области, Вотинцевых из Новгородской области, Гнидиных из Ростовской области, Махровых из Рязанской области, Первушиных из Тюменской области, Трофимовых из Воронежской области, Хамидуллиных из Татарстана.
Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области
Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области Тарабариной
