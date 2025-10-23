https://1prime.ru/20251023/zhitelnitsa-863829012.html

Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области

Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области - 23.10.2025, ПРАЙМ

Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области Наталье Тарабариной, соответствующий указ главы государства был... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T04:57+0300

2025-10-23T04:57+0300

2025-10-23T05:19+0300

общество

здоровье

бизнес

хабаровск

рф

приморский край

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863829012.jpg?1761185949

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать – героиня" жительнице Нижегородской области Наталье Тарабариной, соответствующий указ главы государства был опубликован в среду."За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать – героиня" Тарабариной Наталье Дмитриевне, Нижегородская область", - сообщается в указе.Кроме того, президент РФ наградил орденом "Родительская слава" семьи Гусевых из Тамбовской области, Насибуллиных из Татарстана, Пушкаревых из Свердловской области.Медалью ордена "Родительская слава" в соответствии с указом награждены Олеся Домницкая из Воронежской области, Ирина Рудакова из Рязанской области, Алексей Скопин из Рязанской области, Денис Швынд из Воронежской области, а также семьи Божковых из Ярославской области, Вотинцевых из Новгородской области, Гнидиных из Ростовской области, Махровых из Рязанской области, Первушиных из Тюменской области, Трофимовых из Воронежской области, Хамидуллиных из Татарстана.

хабаровск

рф

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, бизнес, хабаровск, рф, приморский край, мвд