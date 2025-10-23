https://1prime.ru/20251023/zoloto--863835525.html

Цены на золото выросли почти на 2 процента после заявлений Минфина США

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает сильно колебаться - в четверг утром она растет почти на 2% после заявлений министра финансов США о возможных экспортных ограничениях страны в отношении Китая, следует из данных торговых площадок. По состоянию на 9.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 75,66 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,86%, - до 4 141,06 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,98% - до 48,625 доллара за унцию. Рост котировок золота может поддерживаться спросом на надежные активы из-за неопределенности вокруг мировой торговли. Так, министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщил журналистам о том, что Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов. По его словам, Китай ввёл экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира.

