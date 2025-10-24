https://1prime.ru/20251024/abu-dabi-863869822.html
В Абу-Даби началось строительство уникальной солнечной электростанции
АБУ-ДАБИ, 24 окт - ПРАЙМ. В Абу-Даби началось строительства уникальной солнечной электростанции стоимостью 22 миллиарда дирхамов (6 миллиардов долларов), сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office.
"Этот проект, разработанный компаниями Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar и Emirates Water and Electricity Company (EWEC), объединяет солнечную фотоэлектрическую электростанцию мощностью 5,2 ГВт с системой хранения энергии на основе аккумуляторных батарей емкостью 19 гигаватт-часов и является крупнейшей и самой технологически продвинутой системой такого рода в мире", - говорится в сообщении пресс-службы.
Строящаяся солнечная электростанция будет способна производить 1 ГВт электричества в круглосуточном режиме по конкурентной в мировом масштабе себестоимости, отмечает Abu Dhabi Media Office.
Используемые технологии позволяют преодолеть такой недостаток солнечных электростанций, как неравномерная генерация в течение суток. Запуск электростанции запланирован на 2027 год.
