https://1prime.ru/20251024/abu-dabi-863869822.html

В Абу-Даби началось строительство уникальной солнечной электростанции

В Абу-Даби началось строительство уникальной солнечной электростанции - 24.10.2025, ПРАЙМ

В Абу-Даби началось строительство уникальной солнечной электростанции

В Абу-Даби началось строительства уникальной солнечной электростанции стоимостью 22 миллиарда дирхамов (6 миллиардов долларов), сообщает пресс-служба... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T04:42+0300

2025-10-24T04:42+0300

2025-10-24T04:42+0300

энергетика

абу-даби

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863869822.jpg?1761270140

АБУ-ДАБИ, 24 окт - ПРАЙМ. В Абу-Даби началось строительства уникальной солнечной электростанции стоимостью 22 миллиарда дирхамов (6 миллиардов долларов), сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office. "Этот проект, разработанный компаниями Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar и Emirates Water and Electricity Company (EWEC), объединяет солнечную фотоэлектрическую электростанцию ​​мощностью 5,2 ГВт с системой хранения энергии на основе аккумуляторных батарей емкостью 19 гигаватт-часов и является крупнейшей и самой технологически продвинутой системой такого рода в мире", - говорится в сообщении пресс-службы. Строящаяся солнечная электростанция будет способна производить 1 ГВт электричества в круглосуточном режиме по конкурентной в мировом масштабе себестоимости, отмечает Abu Dhabi Media Office. Используемые технологии позволяют преодолеть такой недостаток солнечных электростанций, как неравномерная генерация в течение суток. Запуск электростанции запланирован на 2027 год.

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

абу-даби