Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Абу-Даби началось строительство уникальной солнечной электростанции - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251024/abu-dabi-863869822.html
В Абу-Даби началось строительство уникальной солнечной электростанции
В Абу-Даби началось строительство уникальной солнечной электростанции - 24.10.2025, ПРАЙМ
В Абу-Даби началось строительство уникальной солнечной электростанции
В Абу-Даби началось строительства уникальной солнечной электростанции стоимостью 22 миллиарда дирхамов (6 миллиардов долларов), сообщает пресс-служба... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T04:42+0300
2025-10-24T04:42+0300
энергетика
абу-даби
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863869822.jpg?1761270140
АБУ-ДАБИ, 24 окт - ПРАЙМ. В Абу-Даби началось строительства уникальной солнечной электростанции стоимостью 22 миллиарда дирхамов (6 миллиардов долларов), сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office. "Этот проект, разработанный компаниями Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar и Emirates Water and Electricity Company (EWEC), объединяет солнечную фотоэлектрическую электростанцию ​​мощностью 5,2 ГВт с системой хранения энергии на основе аккумуляторных батарей емкостью 19 гигаватт-часов и является крупнейшей и самой технологически продвинутой системой такого рода в мире", - говорится в сообщении пресс-службы. Строящаяся солнечная электростанция будет способна производить 1 ГВт электричества в круглосуточном режиме по конкурентной в мировом масштабе себестоимости, отмечает Abu Dhabi Media Office. Используемые технологии позволяют преодолеть такой недостаток солнечных электростанций, как неравномерная генерация в течение суток. Запуск электростанции запланирован на 2027 год.
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
абу-даби
Энергетика, Абу-Даби
04:42 24.10.2025
 
В Абу-Даби началось строительство уникальной солнечной электростанции

В Абу-Даби началось строительство уникальной солнечной электростанции

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АБУ-ДАБИ, 24 окт - ПРАЙМ. В Абу-Даби началось строительства уникальной солнечной электростанции стоимостью 22 миллиарда дирхамов (6 миллиардов долларов), сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office.
"Этот проект, разработанный компаниями Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar и Emirates Water and Electricity Company (EWEC), объединяет солнечную фотоэлектрическую электростанцию ​​мощностью 5,2 ГВт с системой хранения энергии на основе аккумуляторных батарей емкостью 19 гигаватт-часов и является крупнейшей и самой технологически продвинутой системой такого рода в мире", - говорится в сообщении пресс-службы.
Строящаяся солнечная электростанция будет способна производить 1 ГВт электричества в круглосуточном режиме по конкурентной в мировом масштабе себестоимости, отмечает Abu Dhabi Media Office.
Используемые технологии позволяют преодолеть такой недостаток солнечных электростанций, как неравномерная генерация в течение суток. Запуск электростанции запланирован на 2027 год.
 
ЭнергетикаАбу-Даби
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала