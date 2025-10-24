Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.10.2025 СМИ: Украина после саммита с участием Зеленского получила серьезный удар
СМИ: Украина после саммита с участием Зеленского получила серьезный удар
Статья в New York Times отмечает, что отсутствие разработки механизма конфискации российских активов может негативно сказаться на Украине.
москва
украина
мария захарова
урсула фон дер ляйен
ес
new york times
евросовет
МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Статья в New York Times отмечает, что отсутствие разработки механизма конфискации российских активов может негативно сказаться на Украине. "Лидеры фактически отложили принятие четкого решения по плану предоставления кредита. &lt;…&gt; Процесс может занять больше времени. Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги", — сообщается в материале. При этом газета признает, что изъятие замороженных российских средств сопряжено с серьезными рисками и может вызвать непредсказуемые последствия. "Этот шаг станет политической и финансовой авантюрой, как из-за возможного ответного удара со стороны России, так и из-за того, что он может нанести ущерб репутации Европы как убежища для иностранных активов", — отмечает автор статьи.По информации издания, у западных лидеров еще нет четкого плана действия для этой инициативы, включая гарантии для отдельных стран, а также правовые основания, которые могут подкрепить подобные решения. В четверг страны ЕС на саммите не смогли договориться по предложению Еврокомиссии об использовании российских активов в интересах Киева, как следует из письменных итогов обсуждения. При этом подчеркивается, что "в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными" до завершения конфликта и компенсации ущерба Украине. Антониу Кошта, возглавляющий Евросовет, выразил надежду на принятие решения по вопросам использования российских активов в декабре. Еврокомиссии поручено решить "технические вопросы", а саму конфискацию средств он считает "соответствующей европейскому законодательству и международному праву". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, пообещала разработать новые методы использования российских активов для поддержки Киева и предложить их вниманию стран ЕС.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала специальной военной операции ЕС и страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag, ссылаясь на данные Еврокомиссии, сообщало, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, подчеркнув, что Киев должен будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". Однако внутри Евросоюза мнения по этому вопросу разошлись. В Москве неоднократно заявляли, что заморозка активов является кражей, а идеи о выплате Россией репараций представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова называла нереалистичными. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения, предусматривающие, что активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C", с возможностью вывода только по решению специальной правительственной комиссии.
