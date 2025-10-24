Премьер Бельгии обратился к ЕС с предупреждением из-за российских активов
Де Вевер: ЕС нужно готовиться, что Россия может потребовать активы обратно
Флаги России. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Европейские государства обязаны обеспечить возможность доступа России к ее средствам в случае освобождения активов, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, слова которого приводит Politico.
"Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой-либо причине, то они должны быть предоставлены немедленно", — подчеркнул он.
Бельгийский лидер отметил, что на карту поставлено доверие к финансовой системе всей Европы.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.
В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.