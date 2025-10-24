Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Бельгии обратился к ЕС с предупреждением из-за российских активов - 24.10.2025
Премьер Бельгии обратился к ЕС с предупреждением из-за российских активов
Премьер Бельгии обратился к ЕС с предупреждением из-за российских активов - 24.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Бельгии обратился к ЕС с предупреждением из-за российских активов
Европейские государства обязаны обеспечить возможность доступа России к ее средствам в случае освобождения активов, заявил премьер-министр Бельгии Барт де... | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Европейские государства обязаны обеспечить возможность доступа России к ее средствам в случае освобождения активов, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, слова которого приводит Politico.&quot;Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой-либо причине, то они должны быть предоставлены немедленно&quot;, — подчеркнул он.Бельгийский лидер отметил, что на карту поставлено доверие к финансовой системе всей Европы.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.
10:56 24.10.2025
 
Премьер Бельгии обратился к ЕС с предупреждением из-за российских активов

Де Вевер: ЕС нужно готовиться, что Россия может потребовать активы обратно

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Европейские государства обязаны обеспечить возможность доступа России к ее средствам в случае освобождения активов, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, слова которого приводит Politico.

"Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой-либо причине, то они должны быть предоставлены немедленно", — подчеркнул он.

Бельгийский лидер отметил, что на карту поставлено доверие к финансовой системе всей Европы.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.
В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.
Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Welt am Sonntag, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, центральные банки, Мария Захарова, БЕЛЬГИЯ
 
 
