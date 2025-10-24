Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций начинает пятницу умеренным ростом - 24.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций начинает пятницу умеренным ростом
Российский рынок акций начинает пятницу умеренным ростом - 24.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций начинает пятницу умеренным ростом
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницу умеренным ростом в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных... | 24.10.2025, ПРАЙМ
рынок
торги
финансы
рф
евгений локтюхов
мосбиржа
м.видео
башнефть
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницу умеренным ростом в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,38% относительно предыдущего закрытия, до 2 580,47 пункта. Заседание совета директоров ЦБ РФ состоится позднее в пятницу. В лидерах роста стоимости - акции "Селигдара" (+1,94%), "Россетей Центра и Приволжья" (+1,80%), "М.Видео" (+1,18%), "Позитива" (+1,13%), "Генетико" (+1,02%), "Вуш Холдинга" (+0,97%). В лидерах снижения котировок - акции "СПБ биржи" (−0,98%), "Соллерса" (−0,92%), "Самолета" (−0,81%), "Башнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 0,61%, привилегированные - на 0,55%), "Татнефти" (−0,53%). "Завершение недели определят итоги заседания Банка России, которое, напомним, является опорным. Поэтому участники рынка будут оценивать не только само решение о ставке, но и вероятный пересмотр прогнозов на следующий год", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Ждем, что регулятор пойдет на снижение ставки на 0,5-1 процентный пункт, это могло бы позволить индексу Мосбиржи перед выходными прервать снижение и попытаться вернуться выше 2600 пунктов, добавляет он. Если от ЦБ не будет неприятных сюрпризов, то рынок акций попробует начать полноценный отскок "по факту", хотя первой реакцией может быть удар вниз, заключили эксперты компании "Алор брокер".
рынок, торги, финансы, рф, евгений локтюхов, мосбиржа, м.видео, башнефть
Рынок, Торги, Финансы, РФ, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, М.Видео, Башнефть
10:21 24.10.2025
 
Российский рынок акций начинает пятницу умеренным ростом

Российский рынок акций начинает пятницу умеренным ростом в ожидании решений ЦБ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницу умеренным ростом в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышается на 0,38% относительно предыдущего закрытия, до 2 580,47 пункта.
Заседание совета директоров ЦБ РФ состоится позднее в пятницу.
В лидерах роста стоимости - акции "Селигдара" (+1,94%), "Россетей Центра и Приволжья" (+1,80%), "М.Видео" (+1,18%), "Позитива" (+1,13%), "Генетико" (+1,02%), "Вуш Холдинга" (+0,97%).
В лидерах снижения котировок - акции "СПБ биржи" (−0,98%), "Соллерса" (−0,92%), "Самолета" (−0,81%), "Башнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 0,61%, привилегированные - на 0,55%), "Татнефти" (−0,53%).
"Завершение недели определят итоги заседания Банка России, которое, напомним, является опорным. Поэтому участники рынка будут оценивать не только само решение о ставке, но и вероятный пересмотр прогнозов на следующий год", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Ждем, что регулятор пойдет на снижение ставки на 0,5-1 процентный пункт, это могло бы позволить индексу Мосбиржи перед выходными прервать снижение и попытаться вернуться выше 2600 пунктов, добавляет он.
Если от ЦБ не будет неприятных сюрпризов, то рынок акций попробует начать полноценный отскок "по факту", хотя первой реакцией может быть удар вниз, заключили эксперты компании "Алор брокер".
Московская биржа установила значение free-float акций ВТБ
РынокТоргиФинансыРФЕвгений ЛоктюховМосбиржаМ.ВидеоБашнефть
 
 
