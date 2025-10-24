https://1prime.ru/20251024/aktsii-863888806.html

Российский рынок акций усилил рост после решения ЦБ по ставке

24.10.2025

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций отреагировал усилением роста на решение Банка России снизить ключевую ставку до 16,5%, однако в последующие минуты растерял большую его часть, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.35 мск растёт на 0,28% к предыдущему закрытию, до 2 577,9 пункта. До решения ЦБ РФ рынок повышался примерно на 0,1%. В момент объявления решения ЦБ РФ индекс резко усилил рост - до 1,13%. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16,5%.

