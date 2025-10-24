https://1prime.ru/20251024/azs-863905795.html

В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина

В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина - 24.10.2025, ПРАЙМ

В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина

В Крыму с 26 октября будет работать 270 автозаправок, где топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов, сообщил глава республики Сергей... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T18:36+0300

2025-10-24T18:36+0300

2025-10-24T18:36+0300

экономика

крым

сергей аксенов

бензин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862279359_0:120:3073:1848_1920x0_80_0_0_91738e4e7dc89d86c7da01bb115edeaa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. В Крыму с 26 октября будет работать 270 автозаправок, где топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее суточный лимит по продаже бензина в Крыму увеличили с 20 до 30 литров. Число заправок, на которых свободно реализуется топливо, увеличено до 150. "С 9.00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства республики и сайте министерства топлива и энергетики региона. "Все мероприятия, проводимые по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики, согласованы с федеральными органами власти", - подчеркнул Аксенов.

https://1prime.ru/20251020/limit--863709721.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, сергей аксенов, бензин