В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина
В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина
2025-10-24T18:36+0300
2025-10-24T18:36+0300
2025-10-24T18:36+0300
экономика
крым
сергей аксенов
бензин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. В Крыму с 26 октября будет работать 270 автозаправок, где топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее суточный лимит по продаже бензина в Крыму увеличили с 20 до 30 литров. Число заправок, на которых свободно реализуется топливо, увеличено до 150. "С 9.00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства республики и сайте министерства топлива и энергетики региона. "Все мероприятия, проводимые по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики, согласованы с федеральными органами власти", - подчеркнул Аксенов.
крым
крым, сергей аксенов, бензин
Экономика, КРЫМ, Сергей Аксенов, Бензин
В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина
Аксенов заявил, что число заправок в Крыму со свободной продажей бензина увеличат до 270
