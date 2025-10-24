Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина - 24.10.2025
В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина
В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина - 24.10.2025, ПРАЙМ
В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина
В Крыму с 26 октября будет работать 270 автозаправок, где топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов, сообщил глава республики Сергей... | 24.10.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. В Крыму с 26 октября будет работать 270 автозаправок, где топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее суточный лимит по продаже бензина в Крыму увеличили с 20 до 30 литров. Число заправок, на которых свободно реализуется топливо, увеличено до 150. "С 9.00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства республики и сайте министерства топлива и энергетики региона. "Все мероприятия, проводимые по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики, согласованы с федеральными органами власти", - подчеркнул Аксенов.
Экономика, КРЫМ, Сергей Аксенов, Бензин
18:36 24.10.2025
 
В Крыму увеличат число заправок со свободной продажей бензина

Аксенов заявил, что число заправок в Крыму со свободной продажей бензина увеличат до 270

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. В Крыму с 26 октября будет работать 270 автозаправок, где топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее суточный лимит по продаже бензина в Крыму увеличили с 20 до 30 литров. Число заправок, на которых свободно реализуется топливо, увеличено до 150.
"С 9.00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства республики и сайте министерства топлива и энергетики региона.
"Все мероприятия, проводимые по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики, согласованы с федеральными органами власти", - подчеркнул Аксенов.
