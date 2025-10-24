Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты: ЦБ в пятницу снизит ключевую ставку на один процентный пункт - 24.10.2025
Эксперты: ЦБ в пятницу снизит ключевую ставку на один процентный пункт
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на один процентный пункт - до 16% годовых, считают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков; часть экспертов при этом допускают сохранение ключевой ставки на прежнем уровне - 17% годовых. ДИНАМИКА СТАВКИ Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре - вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. А в июне ЦБ впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, на 2 процентных пункта - до 18% годовых. По итогам заседания совета директоров в сентябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Инфляция в России в годовом выражении на 20 октября, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 8,14% с 8,08% неделей ранее. Согласно июльскому прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2025 года составит 6-7%. ПРОГНОЗЫ Большинство опрошенных аналитиков ожидают снижения ключевой ставки на один процентный пункт, до 16% годовых, но часть экспертов при этом допускают сохранение ключевой ставки на прежнем уровне - 17% годовых. "Базовый сценарий на ближайшее заседание - снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт, с 17% до 16%, и вероятное снижение также и на последнем заседании года", - считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов считает, что в октябре продолжится снижение ключевой ставки на 50 или 100 базисных пунктов. "Новые данные по инфляции и инфляционным ожиданиям (согласно опросу Банка России) показали ожидаемый рост индикаторов из-за сезонных/разовых факторов, но в корне не меняют ситуацию. При этом устойчивый курс рубля добавляет уверенности в целесообразности продолжения цикла снижения ставки", - добавил он. По прогнозам Национального рейтингового агентства, Банк России 24 октября, вероятнее всего, снизит ключевую ставку до 16% годовых. "НРА в настоящий момент оценивает ключевую ставку на конец 2025 года на уровне 16%. На 2026 год НРА ожидает среднюю ключевую ставку в размере около 14%", - говорится в обзоре агентства. ПАУЗА В СНИЖЕНИИ Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров считает, что регулятор 24 октября сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 17% и снизит ее на один процентный пункт в декабре. "Банк России притормозит цикл снижения ставки после всплеска кредитования в июле-августе и разгона инфляции в сентябре. ЦБ будет ждать стабилизации параметров, особенно на фоне данных по бюджетно-налоговой политике", - заявил он. "Мы ожидаем паузы в снижении ставки и снижение на 1 процентный пункт в декабре, с дальнейшей паузой до марта-апреля 2026 года", - считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. По его мнению, за снижение ставки выступают сильное охлаждение экономики и снижение устойчивых компонентов инфляции, а одним из аргументов против снижения - ожидание роста инфляции в первом полугодии 2026 года.
00:23 24.10.2025 (обновлено: 00:58 24.10.2025)
 
Эксперты: ЦБ в пятницу снизит ключевую ставку на один процентный пункт

ЦБ РФ в пятницу может снизить ключевую ставку до 16%, считают эксперты

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на один процентный пункт - до 16% годовых, считают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков; часть экспертов при этом допускают сохранение ключевой ставки на прежнем уровне - 17% годовых.
ДИНАМИКА СТАВКИ
Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре - вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
А в июне ЦБ впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, на 2 процентных пункта - до 18% годовых. По итогам заседания совета директоров в сентябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Инфляция в России в годовом выражении на 20 октября, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 8,14% с 8,08% неделей ранее. Согласно июльскому прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2025 года составит 6-7%.
ПРОГНОЗЫ
Большинство опрошенных аналитиков ожидают снижения ключевой ставки на один процентный пункт, до 16% годовых, но часть экспертов при этом допускают сохранение ключевой ставки на прежнем уровне - 17% годовых.
"Базовый сценарий на ближайшее заседание - снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт, с 17% до 16%, и вероятное снижение также и на последнем заседании года", - считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов считает, что в октябре продолжится снижение ключевой ставки на 50 или 100 базисных пунктов. "Новые данные по инфляции и инфляционным ожиданиям (согласно опросу Банка России) показали ожидаемый рост индикаторов из-за сезонных/разовых факторов, но в корне не меняют ситуацию. При этом устойчивый курс рубля добавляет уверенности в целесообразности продолжения цикла снижения ставки", - добавил он.
По прогнозам Национального рейтингового агентства, Банк России 24 октября, вероятнее всего, снизит ключевую ставку до 16% годовых. "НРА в настоящий момент оценивает ключевую ставку на конец 2025 года на уровне 16%. На 2026 год НРА ожидает среднюю ключевую ставку в размере около 14%", - говорится в обзоре агентства.
ПАУЗА В СНИЖЕНИИ
Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров считает, что регулятор 24 октября сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 17% и снизит ее на один процентный пункт в декабре. "Банк России притормозит цикл снижения ставки после всплеска кредитования в июле-августе и разгона инфляции в сентябре. ЦБ будет ждать стабилизации параметров, особенно на фоне данных по бюджетно-налоговой политике", - заявил он.
"Мы ожидаем паузы в снижении ставки и снижение на 1 процентный пункт в декабре, с дальнейшей паузой до марта-апреля 2026 года", - считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
По его мнению, за снижение ставки выступают сильное охлаждение экономики и снижение устойчивых компонентов инфляции, а одним из аргументов против снижения - ожидание роста инфляции в первом полугодии 2026 года.
 
