Банки США обжаловали взыскание из-за изъятия на Украине "дочки" Сбербанка

Банки США обжаловали взыскание из-за изъятия на Украине "дочки" Сбербанка

МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Американские банки Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank подали апелляционные жалобы на решение арбитражного суда Московской области, который в августе по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с них и трех госструктур Украины около 372 миллионов долларов (более 30,2 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской "дочки", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Жалобы поступили в суд первой инстанции 16 и 17 октября. Они вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в Десятый арбитражный апелляционный суд. Арбитражный суд Московской области в августе полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины" и двум американским банкам. Решение суда не опубликовано, так как разбирательство проходило в закрытом режиме. В этом иске прокуратура потребовала признать действия ответчиков "по изъятию (экспроприации) имущества" "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов (более 29,9 миллиарда рублей по текущему курсу). Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В счет частичного возмещения ущерба истец требовал обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящуюся на счете Bank of New York Mellon в Ситибанке, а для возмещения остальной части – на деньги JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской "дочке". Третьими лицами к делу были привлечены Сбербанк, МРБ, у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 года, а также ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерческий банк "Ситибанк" - российские подразделения крупных американских банков. СНБО Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБа на Украине. В решении говорилось, что изымаются, в частности, корпоративные права в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего Сбербанку. Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. Источник, знакомый с обстоятельствами дела, ранее сообщал РИА Новости, что завершающим этапом изъятия собственности Сбербанка стала передача всех ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.

