Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР в пятницу преимущественно выросли - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/birzhi-863884132.html
Биржи АТР в пятницу преимущественно выросли
Биржи АТР в пятницу преимущественно выросли - 24.10.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР в пятницу преимущественно выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне макростатистики и политических новостей,... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T12:13+0300
2025-10-24T12:14+0300
экономика
рынок
торги
индексы
япония
австралия
сша
дональд трамп
си цзиньпин
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/75812/48/758124885_0:126:2500:1532_1920x0_80_0_0_47abd3506a4283890753e5acd3c47451.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне макростатистики и политических новостей, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,71%, до 3 950,31 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,36%, до 2 491,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,74%, до 26 160,15 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 2,5%, до 3 941,59 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - снизился на 0,15%, до 9 019 пунктов, японский Nikkei 225 - увеличился на 1,35%, до 49 299,65 пункта. Ранее в ходе торгов вторника KOSPI обновил исторический рекорд, поднявшись максимально до 3 951,07 пункта, а Shanghai Composite поднялся до самой высокой отметки с августа 2015 года. Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, годовая инфляция в Японии в сентябре ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее; базовая инфляция ускорилась также до 2,9% с 2,7% в августе, что совпало с ожиданиями. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в октябре вырос до 52,6 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее, что оказалось выше прогноза в 52 пункта. PMI услуг Австралии поднялся до 53,1 пункта с 52,4 пункта, промышленности – снизился до 49,7 пункта с 51,4 пункта в сентябре (прогнозы составляли 51,8 и 51 пункт соответственно). Композитный PMI Японии в октябре, по предварительной оценке, снизился до 50,9 пункта с 51,3 пункта ранее при прогнозе в 51,2 пункта. PMI услуг страны уменьшился до 52,4 пункта с 53,3 пункта в сентябре, промышленности – снизился до 48,3 пункта с 48,5 пункта ранее, прогнозы составляли 53 пункта и 48,8 пункта соответственно. Поддержать торги в Азии могла сильная динамика из США. В четверг американские фондовые индексы завершили торги ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,89%. В то же время днем ранее Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Азиатское турне Трампа, помимо Южной Кореи, также предусматривает посещение Малайзии, где американский президент примет участие в саммите АСЕАН, и Японии. "Это заявление свидетельствует об уверенности в том, что торговые переговоры, которые пройдут в Малайзии между высокопоставленными делегатами в ближайшие дни, скорее всего, принесут положительные результаты", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родды (Kyle Rodda) относительно заявления Белого дома.
https://1prime.ru/20251024/intel-863877671.html
япония
австралия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75812/48/758124885_146:0:2355:1657_1920x0_80_0_0_c08c207b4a22a50efedcc75aedf8633c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, япония, австралия, сша, дональд трамп, си цзиньпин, kospi, shenzhen composite, hang seng index, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, АВСТРАЛИЯ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, KOSPI, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nasdaq Composite
12:13 24.10.2025 (обновлено: 12:14 24.10.2025)
 
Биржи АТР в пятницу преимущественно выросли

Биржи АТР в пятницу преимущественно выросли на фоне макростатистики

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТрейдер
Трейдер - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Трейдер. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне макростатистики и политических новостей, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,71%, до 3 950,31 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,36%, до 2 491,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,74%, до 26 160,15 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 2,5%, до 3 941,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,15%, до 9 019 пунктов, японский Nikkei 225 - увеличился на 1,35%, до 49 299,65 пункта.
Ранее в ходе торгов вторника KOSPI обновил исторический рекорд, поднявшись максимально до 3 951,07 пункта, а Shanghai Composite поднялся до самой высокой отметки с августа 2015 года.
Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, годовая инфляция в Японии в сентябре ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее; базовая инфляция ускорилась также до 2,9% с 2,7% в августе, что совпало с ожиданиями.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в октябре вырос до 52,6 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее, что оказалось выше прогноза в 52 пункта. PMI услуг Австралии поднялся до 53,1 пункта с 52,4 пункта, промышленности – снизился до 49,7 пункта с 51,4 пункта в сентябре (прогнозы составляли 51,8 и 51 пункт соответственно).
Композитный PMI Японии в октябре, по предварительной оценке, снизился до 50,9 пункта с 51,3 пункта ранее при прогнозе в 51,2 пункта. PMI услуг страны уменьшился до 52,4 пункта с 53,3 пункта в сентябре, промышленности – снизился до 48,3 пункта с 48,5 пункта ранее, прогнозы составляли 53 пункта и 48,8 пункта соответственно.
Поддержать торги в Азии могла сильная динамика из США. В четверг американские фондовые индексы завершили торги ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,89%.
В то же время днем ранее Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Азиатское турне Трампа, помимо Южной Кореи, также предусматривает посещение Малайзии, где американский президент примет участие в саммите АСЕАН, и Японии.
"Это заявление свидетельствует об уверенности в том, что торговые переговоры, которые пройдут в Малайзии между высокопоставленными делегатами в ближайшие дни, скорее всего, принесут положительные результаты", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родды (Kyle Rodda) относительно заявления Белого дома.
Логотип Intel - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Акции Intel дорожают на постторгах почти на восемь процентов
10:31
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЯПОНИЯАВСТРАЛИЯСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинKOSPIShenzhen CompositeHang Seng IndexNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала