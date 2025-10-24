https://1prime.ru/20251024/birzhi-863884132.html

Биржи АТР в пятницу преимущественно выросли

Биржи АТР в пятницу преимущественно выросли - 24.10.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР в пятницу преимущественно выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне макростатистики и политических новостей,... | 24.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне макростатистики и политических новостей, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,71%, до 3 950,31 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,36%, до 2 491,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,74%, до 26 160,15 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 2,5%, до 3 941,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,15%, до 9 019 пунктов, японский Nikkei 225 - увеличился на 1,35%, до 49 299,65 пункта. Ранее в ходе торгов вторника KOSPI обновил исторический рекорд, поднявшись максимально до 3 951,07 пункта, а Shanghai Composite поднялся до самой высокой отметки с августа 2015 года. Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, годовая инфляция в Японии в сентябре ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее; базовая инфляция ускорилась также до 2,9% с 2,7% в августе, что совпало с ожиданиями. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в октябре вырос до 52,6 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее, что оказалось выше прогноза в 52 пункта. PMI услуг Австралии поднялся до 53,1 пункта с 52,4 пункта, промышленности – снизился до 49,7 пункта с 51,4 пункта в сентябре (прогнозы составляли 51,8 и 51 пункт соответственно). Композитный PMI Японии в октябре, по предварительной оценке, снизился до 50,9 пункта с 51,3 пункта ранее при прогнозе в 51,2 пункта. PMI услуг страны уменьшился до 52,4 пункта с 53,3 пункта в сентябре, промышленности – снизился до 48,3 пункта с 48,5 пункта ранее, прогнозы составляли 53 пункта и 48,8 пункта соответственно. Поддержать торги в Азии могла сильная динамика из США. В четверг американские фондовые индексы завершили торги ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,89%. В то же время днем ранее Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Азиатское турне Трампа, помимо Южной Кореи, также предусматривает посещение Малайзии, где американский президент примет участие в саммите АСЕАН, и Японии. "Это заявление свидетельствует об уверенности в том, что торговые переговоры, которые пройдут в Малайзии между высокопоставленными делегатами в ближайшие дни, скорее всего, принесут положительные результаты", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родды (Kyle Rodda) относительно заявления Белого дома.

