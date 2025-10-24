Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Богомаз рассказал, на что Брянская область направит 12,2 миллиарда рублей - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/bryanskaya-863873974.html
Богомаз рассказал, на что Брянская область направит 12,2 миллиарда рублей
Богомаз рассказал, на что Брянская область направит 12,2 миллиарда рублей - 24.10.2025, ПРАЙМ
Богомаз рассказал, на что Брянская область направит 12,2 миллиарда рублей
Выделенные Брянской области из федерального бюджета 12,2 миллиарда рублей направят на выплаты гражданам, восстановление инфраструктуры и защиту объектов, в том... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T09:02+0300
2025-10-24T09:02+0300
экономика
рф
марат хуснуллин
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Выделенные Брянской области из федерального бюджета 12,2 миллиарда рублей направят на выплаты гражданам, восстановление инфраструктуры и защиту объектов, в том числе мостов, от диверсий и обстрелов, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Богомаз. В начале октября Богомаз сообщил, что Брянской области в рамках реализации первого этапа программы восстановления и развития приграничных регионов с 2025 по 2027 год выделено более 12 миллиардов рублей. Как рассказал губернатор в интервью РИА Новости, в первую очередь эти деньги будут направлены на компенсацию ущерба гражданам за утраченное имущество. "Плюс на инфраструктуру и безопасность... Это будут сейчас на первом этапе.. Инфраструктура - это те же водопроводы, те же дороги, это тепло и электроснабжение. А безопасность - это еще укрепление мостов, укрепление школ дополнительные", - сказал Богомаз. На уточняющий вопрос, идет ли речь об укреплении объектов для защиты от обстрелов и диверсий, губернатор ответил положительно: "да-да". Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что бюджет всех затрат для восстановления разрушенных в результате атак ВСУ объектов в Брянской области оценивается примерно в 15 миллиардов рублей. Программа комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей до 2030 года была разработана по поручению президента России Владимира Путина.
https://1prime.ru/20251018/sredstva-863671234.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, марат хуснуллин, владимир путин, всу
Экономика, РФ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, ВСУ
09:02 24.10.2025
 
Богомаз рассказал, на что Брянская область направит 12,2 миллиарда рублей

Выделенные Брянской области 12,2 млрд руб пойдут на восстановление инфраструктуры и защиту

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Выделенные Брянской области из федерального бюджета 12,2 миллиарда рублей направят на выплаты гражданам, восстановление инфраструктуры и защиту объектов, в том числе мостов, от диверсий и обстрелов, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Богомаз.
В начале октября Богомаз сообщил, что Брянской области в рамках реализации первого этапа программы восстановления и развития приграничных регионов с 2025 по 2027 год выделено более 12 миллиардов рублей.
Как рассказал губернатор в интервью РИА Новости, в первую очередь эти деньги будут направлены на компенсацию ущерба гражданам за утраченное имущество.
"Плюс на инфраструктуру и безопасность... Это будут сейчас на первом этапе.. Инфраструктура - это те же водопроводы, те же дороги, это тепло и электроснабжение. А безопасность - это еще укрепление мостов, укрепление школ дополнительные", - сказал Богомаз.
На уточняющий вопрос, идет ли речь об укреплении объектов для защиты от обстрелов и диверсий, губернатор ответил положительно: "да-да".
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что бюджет всех затрат для восстановления разрушенных в результате атак ВСУ объектов в Брянской области оценивается примерно в 15 миллиардов рублей.
Программа комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей до 2030 года была разработана по поручению президента России Владимира Путина.
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Белгородская и Брянская области получат средства на энергорезервы
18 октября, 19:18
 
ЭкономикаРФМарат ХуснуллинВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала