Богомаз рассказал, на что Брянская область направит 12,2 миллиарда рублей
2025-10-24T09:02+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Выделенные Брянской области из федерального бюджета 12,2 миллиарда рублей направят на выплаты гражданам, восстановление инфраструктуры и защиту объектов, в том числе мостов, от диверсий и обстрелов, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Богомаз. В начале октября Богомаз сообщил, что Брянской области в рамках реализации первого этапа программы восстановления и развития приграничных регионов с 2025 по 2027 год выделено более 12 миллиардов рублей. Как рассказал губернатор в интервью РИА Новости, в первую очередь эти деньги будут направлены на компенсацию ущерба гражданам за утраченное имущество. "Плюс на инфраструктуру и безопасность... Это будут сейчас на первом этапе.. Инфраструктура - это те же водопроводы, те же дороги, это тепло и электроснабжение. А безопасность - это еще укрепление мостов, укрепление школ дополнительные", - сказал Богомаз. На уточняющий вопрос, идет ли речь об укреплении объектов для защиты от обстрелов и диверсий, губернатор ответил положительно: "да-да". Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что бюджет всех затрат для восстановления разрушенных в результате атак ВСУ объектов в Брянской области оценивается примерно в 15 миллиардов рублей. Программа комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей до 2030 года была разработана по поручению президента России Владимира Путина.
В начале октября Богомаз сообщил, что Брянской области в рамках реализации первого этапа программы восстановления и развития приграничных регионов с 2025 по 2027 год выделено более 12 миллиардов рублей.
Как рассказал губернатор в интервью РИА Новости, в первую очередь эти деньги будут направлены на компенсацию ущерба гражданам за утраченное имущество.
"Плюс на инфраструктуру и безопасность... Это будут сейчас на первом этапе.. Инфраструктура - это те же водопроводы, те же дороги, это тепло и электроснабжение. А безопасность - это еще укрепление мостов, укрепление школ дополнительные", - сказал Богомаз.
На уточняющий вопрос, идет ли речь об укреплении объектов для защиты от обстрелов и диверсий, губернатор ответил положительно: "да-да".
заявлял, что бюджет всех затрат для восстановления разрушенных в результате атак ВСУ
объектов в Брянской области оценивается примерно в 15 миллиардов рублей.
Программа комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей до 2030 года была разработана по поручению президента России Владимира Путина
