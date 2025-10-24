https://1prime.ru/20251024/chen-863868366.html
Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба находится на пике
2025-10-24T02:14+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба находится на пике, а боевое братство двух стран будет и дальше непрерывно развиваться.
"В суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу и была проверена по своей непобедимости и мощи, а в настоящее время она достигла апогея своей истории", - заявил Ким Чен Ын на церемонии начала возведения Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер КНДР отметил, что совместные бои еще больше сплотили отношения Москвы и Пхеньяна и что "вызовам со стороны господства и деспотизма" не остановить развитие связей между двумя странами.
"Годы боевого братства, которое ценой алой крови создало историю вечного процветания корейско-российской дружбы, будут более энергично и непрерывно продолжаться вместе с благородным духом великих героев", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Кроме того, лидер КНДР выразил глубокое уважение и передал "горячий боевой привет" участникам операции по освобождению Курской области.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором.
