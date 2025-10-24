https://1prime.ru/20251024/chevron-863908146.html

Chevron выиграл тендер Греции на поиск и разработку углеводородов

Chevron выиграл тендер Греции на поиск и разработку углеводородов

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Консорциум во главе с американским нефтегазовым гигантом Chevron выиграл тендер греческого правительства на поиск и разработку углеводородов к югу от острова Крит, сообщает в пятницу министерство окружающей среды и энергетики Греции. Афинское агентство новостей АМНА 22 января передало, что компании Chevron и Helleniq представили предложение о начале процесса разведки углеводородов в двух морских районах Греции: "Юг Пелопоннеса" и "Блок А2", оно было официально принято. Chevron 10 сентября заявила о своем участии в тендере греческого правительства на поиск и добычу углеводородов к югу от Крита, несмотря на протесты Ливии. "Сегодня министр окружающей среды и энергетики Ставрос Папаставру подписал четыре министерских решения, которые касаются отбора претендентов на международный тендер на право разведки и разработки углеводородов… Согласно им, консорциум объединений Chevron и Helleniq Energy определяются в качестве отобранных заявителей", - говорится в пресс-релизе на сайте министерства. По данным министерства окружающей среды и энергетики, поиск нефтегазовых месторождений будет проводиться в четырех морских участках: два из них находятся к югу от полуострова Пелопоннес ("Блок А2" и "Юг Пелопоннеса"), другие два - к югу от Крита ("Юг Крита 1" и "Юг Крита 2"). Турция и правительство Ливии в ноябре 2019 года заключили меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между двумя странами, в том числе в районе южнее Крита. Греческие власти не признают меморандум, поскольку считают, что он относится к исключительной экономической зоне (ИЭЗ) республики. Более того, Греция в 2020 году пришла к соглашению о разграничении морских зон с Италией и Египтом. Зоны, обозначенные в турецко-ливийском меморандуме и греко-египетском соглашении, пересекаются около Родоса и Крита, при этом Анкара подчеркивала, что не признает греко-египетское соглашение, и регулярно проводила после этого геологоразведочные работы в оспариваемых районах. Ливийский МИД выражал недовольство намерением Греции проводить поиски углеводородов к югу и юго-западу от Крита, обвинив Афины, что они пытаются "воспользоваться ливийским кризисом" и силой навязать разграничение морских границ между двумя государствами путем заключения контрактов на разведку углеводородов в спорных районах. В июне этого года постоянное представительство Ливии при ООН направило генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу вербальную ноту в связи с тем, что греческие власти решили организовать международный конкурс для выдачи разрешений на разработку углеводородов в морских районах к югу от Крита.

2025

