Глава РФПИ прибыл в США для официальных переговоров, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США для "официальных переговоров", как ожидается, он встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Главный экономический посланник России прибыл в Соединённые Штаты для "официальных" переговоров... Ожидается, что Дмитриев встретится с чиновниками администрации Трампа, чтобы "продолжить обсуждать отношения между США и Россией", - говорится в сообщении.

