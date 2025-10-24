Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ прибыл в США для официальных переговоров, сообщили СМИ - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/cnn-863894340.html
Глава РФПИ прибыл в США для официальных переговоров, сообщили СМИ
Глава РФПИ прибыл в США для официальных переговоров, сообщили СМИ - 24.10.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ прибыл в США для официальных переговоров, сообщили СМИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T14:55+0300
2025-10-24T14:55+0300
экономика
мировая экономика
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_cc5bfcbe1b5a444a9674ccd2de27964b.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США для "официальных переговоров", как ожидается, он встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Главный экономический посланник России прибыл в Соединённые Штаты для "официальных" переговоров... Ожидается, что Дмитриев встретится с чиновниками администрации Трампа, чтобы "продолжить обсуждать отношения между США и Россией", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251017/glava-863613494.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_26b972f2d2c9d4d82bf711febf948734.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, CNN
14:55 24.10.2025
 
Глава РФПИ прибыл в США для официальных переговоров, сообщили СМИ

CNN: глава РФПИ Дмитриев прибыл в США для переговоров с представителями Трампа

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США для "официальных переговоров", как ожидается, он встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Главный экономический посланник России прибыл в Соединённые Штаты для "официальных" переговоров... Ожидается, что Дмитриев встретится с чиновниками администрации Трампа, чтобы "продолжить обсуждать отношения между США и Россией", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Глава РФПИ оценил эффект от строительства туннеля через Берингов пролив
17 октября, 06:17
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКирилл ДмитриевДональд ТрампCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала