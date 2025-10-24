https://1prime.ru/20251024/cnn-863894340.html
Глава РФПИ прибыл в США для официальных переговоров, сообщили СМИ
Глава РФПИ прибыл в США для официальных переговоров, сообщили СМИ - 24.10.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ прибыл в США для официальных переговоров, сообщили СМИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T14:55+0300
2025-10-24T14:55+0300
2025-10-24T14:55+0300
экономика
мировая экономика
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_cc5bfcbe1b5a444a9674ccd2de27964b.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США для "официальных переговоров", как ожидается, он встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Главный экономический посланник России прибыл в Соединённые Штаты для "официальных" переговоров... Ожидается, что Дмитриев встретится с чиновниками администрации Трампа, чтобы "продолжить обсуждать отношения между США и Россией", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251017/glava-863613494.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_26b972f2d2c9d4d82bf711febf948734.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, CNN
Глава РФПИ прибыл в США для официальных переговоров, сообщили СМИ
CNN: глава РФПИ Дмитриев прибыл в США для переговоров с представителями Трампа