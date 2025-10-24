Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев оценил потенциал экономического сотрудничества России и США - 24.10.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
Дмитриев оценил потенциал экономического сотрудничества России и США
Дмитриев оценил потенциал экономического сотрудничества России и США - 24.10.2025, ПРАЙМ
Дмитриев оценил потенциал экономического сотрудничества России и США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США и Россия... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T19:12+0300
2025-10-24T19:12+0300
экономика
россия
сша
рф
кирилл дмитриев
рфпи
финансы
НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США и Россия имеют потенциал для экономического сотрудничества, но только если США будут уважать интересы РФ. "Потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России", - сказал Дмитриев.
https://1prime.ru/20251024/cnn-863894340.html
сша
рф
россия, сша, рф, кирилл дмитриев, рфпи, финансы
Экономика, РОССИЯ, США, РФ, Кирилл Дмитриев, РФПИ, Финансы
19:12 24.10.2025
 
Дмитриев оценил потенциал экономического сотрудничества России и США

Дмитриев заявил, что потенциал экономического сотрудничества России и США сохраняется

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США и Россия имеют потенциал для экономического сотрудничества, но только если США будут уважать интересы РФ.
"Потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России", - сказал Дмитриев.
Глава РФПИ прибыл в США для официальных переговоров, сообщили СМИ
14:55
 
ЭкономикаРОССИЯСШАРФКирилл ДмитриевРФПИФинансы
 
 
