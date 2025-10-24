https://1prime.ru/20251024/dmitriev-863906720.html

Дмитриев оценил потенциал экономического сотрудничества России и США

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США и Россия имеют потенциал для экономического сотрудничества, но только если США будут уважать интересы РФ. "Потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России", - сказал Дмитриев.

