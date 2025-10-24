https://1prime.ru/20251024/dmitriev-863906720.html
Дмитриев оценил потенциал экономического сотрудничества России и США
Дмитриев оценил потенциал экономического сотрудничества России и США - 24.10.2025, ПРАЙМ
Дмитриев оценил потенциал экономического сотрудничества России и США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США и Россия... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T19:12+0300
2025-10-24T19:12+0300
2025-10-24T19:12+0300
экономика
россия
сша
рф
кирилл дмитриев
рфпи
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863906552_0:132:3071:1859_1920x0_80_0_0_b53293f4c675c66fbd10dde47612a7c6.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США и Россия имеют потенциал для экономического сотрудничества, но только если США будут уважать интересы РФ. "Потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России", - сказал Дмитриев.
https://1prime.ru/20251024/cnn-863894340.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863906552_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_bf009b2cc559b77997aad2d686fb036f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, кирилл дмитриев, рфпи, финансы
Экономика, РОССИЯ, США, РФ, Кирилл Дмитриев, РФПИ, Финансы
Дмитриев оценил потенциал экономического сотрудничества России и США
Дмитриев заявил, что потенциал экономического сотрудничества России и США сохраняется