Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики
Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики - 24.10.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "фейковыми слухами" | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T23:18+0300
2025-10-24T23:18+0300
2025-10-24T23:21+0300
ВАШИНГТОН, 24 окт – ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "фейковыми слухами" данные о якобы плохом состоянии российской экономики из-за СВО. "(Экс-президент США Джо - ред.) Байден и (бывший советник Байдена по нацбезопасти – ред.) Джейк Салливан распространяли слухи о том, что российская экономика находится в плохом состоянии, и это были фейковые слухи. В течение последних шести лет они говорили, что российской экономике будет трудно, и она рухнет, но этого не произошло", – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.
Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики
