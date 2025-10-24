Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики - 24.10.2025
Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики
2025-10-24T23:18+0300
2025-10-24T23:21+0300
экономика
россия
сша
кирилл дмитриев
джейк салливан
рфпи
финансы
ВАШИНГТОН, 24 окт – ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "фейковыми слухами" данные о якобы плохом состоянии российской экономики из-за СВО. "(Экс-президент США Джо - ред.) Байден и (бывший советник Байдена по нацбезопасти – ред.) Джейк Салливан распространяли слухи о том, что российская экономика находится в плохом состоянии, и это были фейковые слухи. В течение последних шести лет они говорили, что российской экономике будет трудно, и она рухнет, но этого не произошло", – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.
россия, сша, кирилл дмитриев, джейк салливан, рфпи, финансы
Экономика, РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, Джейк Салливан, РФПИ, Финансы
23:18 24.10.2025 (обновлено: 23:21 24.10.2025)
 
Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики

Кирилл Дмитриев назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики из-за СВО

ВАШИНГТОН, 24 окт – ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "фейковыми слухами" данные о якобы плохом состоянии российской экономики из-за СВО.
"(Экс-президент США Джо - ред.) Байден и (бывший советник Байдена по нацбезопасти – ред.) Джейк Салливан распространяли слухи о том, что российская экономика находится в плохом состоянии, и это были фейковые слухи. В течение последних шести лет они говорили, что российской экономике будет трудно, и она рухнет, но этого не произошло", – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.
Санкции не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев
Экономика РОССИЯ США Кирилл Дмитриев Джейк Салливан РФПИ Финансы
 
 
