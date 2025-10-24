https://1prime.ru/20251024/dmitriev-863913088.html

Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики

ВАШИНГТОН, 24 окт – ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "фейковыми слухами" данные о якобы плохом состоянии российской экономики из-за СВО. "(Экс-президент США Джо - ред.) Байден и (бывший советник Байдена по нацбезопасти – ред.) Джейк Салливан распространяли слухи о том, что российская экономика находится в плохом состоянии, и это были фейковые слухи. В течение последних шести лет они говорили, что российской экономике будет трудно, и она рухнет, но этого не произошло", – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

