https://1prime.ru/20251024/dollar-863893153.html

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей - 24.10.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рубля впервые с 17 октября, следует из данных торгов. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T14:33+0300

2025-10-24T14:33+0300

2025-10-24T14:34+0300

экономика

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65896614394541b10d68f14788583d04.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рубля впервые с 17 октября, следует из данных торгов.К 14.28 мск курс доллара снижался на 98 копеек относительно предыдущего закрытия - до 80,03 рубля, а минутами ранее опускался до 79,80 рубля.Такая динамика наблюдается на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку, пусть на этот раз и лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20251024/evro-863882658.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги