Глава "Газпром нефти" оценил ситуацию на топливном рынке
2025-10-24T08:58+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ситуация на российском топливном рынке стабильна, заявил РИА Новости глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Ситуация стабильна", - подчеркнул Дюков, отвечая на вопрос о том, готовятся ли новые предложения по мерам стабилизации ситуации на топливном рынке. Он отметил, что соответствующих предложений компании не готовят.
2025
