Глава "Газпром нефти" оценил ситуацию на топливном рынке
Глава "Газпром нефти" оценил ситуацию на топливном рынке
2025-10-24T08:58+0300
энергетика
россия
александр дюков
газпром
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ситуация на российском топливном рынке стабильна, заявил РИА Новости глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Ситуация стабильна", - подчеркнул Дюков, отвечая на вопрос о том, готовятся ли новые предложения по мерам стабилизации ситуации на топливном рынке. Он отметил, что соответствующих предложений компании не готовят.
россия, александр дюков, газпром
Энергетика, РОССИЯ, Александр Дюков, Газпром
08:58 24.10.2025
 
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ситуация на российском топливном рынке стабильна, заявил РИА Новости глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Ситуация стабильна", - подчеркнул Дюков, отвечая на вопрос о том, готовятся ли новые предложения по мерам стабилизации ситуации на топливном рынке.
Он отметил, что соответствующих предложений компании не готовят.
ГД приняла в I чтении проект о повышении порога отклонения цен на топливо
22 октября, 21:45
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр ДюковГазпром
 
 
