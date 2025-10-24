https://1prime.ru/20251024/ekspert-863866606.html

Эксперт оценил значение снижения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Даже незначительное снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу станет важным сигналом для бизнеса при формировании инвестиционных планов на 2026 год, заявил РИА Новости глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 24 октября. По словам Лазутина, инвестиционное планирование в текущем году демонстрирует смешанную динамику. Согласно мониторингу ЦБ, рост инвестиционной активности российских предприятий продолжился, однако темпы роста инвестиционной активности в третьем квартале достигли минимальных значений с 2022 года. "Сейчас бизнес находится в периоде утверждения бюджетов и планов на следующий год, и результаты сегодняшнего заседания ЦБ - как в части установления ставки, так и в части среднесрочного прогноза - станут ориентиром для принятия решений по инвестпланированию", - отметил эксперт. При этом, по его словам, будет важна даже не столько величина изменения ставки, сколько сам факт продолжения или приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики. "Если мы увидим сегодня дальнейшее снижение ставки, пусть даже номинальное - это даст реальному сектору сигнал о том, что есть некая уверенность в устойчивости макроэкономической ситуации и это можно учитывать при инвестиционном планировании на следующий год", - отметил Лазутин. Ключевыми факторами, влияющими на инвестиционную активность, он назвал стоимость заемных средств, динамику потребительского спроса, доступность квалифицированных кадров. По его словам, сегодня все эти показатели представляют собой вызовы: высокая стоимость заемного капитала, нестабильный спрос, дефицит специалистов. "Несмотря на сложившуюся ситуацию, бизнес стремится придерживаться инвестиционных планов, адаптируясь к текущей экономической среде. И сегодняшний сигнал ЦБ может стать одним из ключевых факторов в этом процессе", - резюмировал Лазутин.

