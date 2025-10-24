https://1prime.ru/20251024/ekspert-863870633.html

Эксперт рассказал, сколько хранится красная икра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Срок хранения красной икры в среднем составляет от 8 до 16 месяцев даже без заморозки, заявил РИА Новости эксперт в рыбопромышленной отрасли, учредитель компании Hot Fish Алексей Горячев. "Икра хранится от 8 до 16 месяцев, но у разных производителей разные сроки годности, на это нужно обращать внимание", - сказал Горячев в кулуарах рыбопромышленного форума. Чтобы обычному покупателю самостоятельно определить свежесть икры, лучше всего скачать приложение "Честный знак". "Навести смартфоном на код, если зеленое - значит продукция в рамках срока годности", - пояснил эксперт. При этом икра горбуши по стоимости ниже, по вкусу не уступает икре кижуча или нерки, поэтому важно найти своего производителя и свою икру, отметил Горячев. Он также добавил, что икру замораживать можно, это не ухудшает ее питательные свойства, но влияет на вкус. "Зачем морозить икру - купите и насладитесь в моменте", - заключил он.

2025

