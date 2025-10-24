https://1prime.ru/20251024/eksperty-863870529.html

Эксперты рассказали о распространении мошенничества с обменом валют

Эксперты рассказали о распространении мошенничества с обменом валют - 24.10.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о распространении мошенничества с обменом валют

Мошеннические операции, которые связаны с обменом валют через мессенджеры, становятся более распространенными - причинами могут быть заманчивый курс и переход... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T05:30+0300

2025-10-24T05:30+0300

2025-10-24T05:30+0300

технологии

финансы

рф

angara security

telegram

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863870529.jpg?1761273032

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Мошеннические операции, которые связаны с обменом валют через мессенджеры, становятся более распространенными - причинами могут быть заманчивый курс и переход пользователей к неформальным, "удобным" финансовым сервисам без строгого контроля, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security. "Мошенничество с обменом валют через мессенджеры, в частности через Telegram, набирает обороты, сообщают эксперты группы защиты бренда Angara MTDR. Главная причина распространения таких схем - заманчивый курс обмена и переход пользователей к неформальным, "удобным" финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля. Это происходит на фоне изменений регуляторной политики в отношении физических лиц", - сказали в компании. Эксперты объяснили, что злоумышленники могут создавать поддельные обменники, имитирующие известные сервисы, а также предоставлять услуги от имени собственных оригинальных ботов. Аудитория таких сервисов может достигать десятков тысяч человек. Как отметила руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова, главный риск связан с потерей денежных средств. После того, как пользователь переводит деньги боту, принадлежащему неофициальному обменнику, он теряет возможность оспорить операцию. Кроме этого, злоумышленники получают доступ к персональным и финансовым данным граждан. "В итоге сведения о карте или счете клиента могут быть использованы для последующих мошеннических операций. Еще один неочевидный, но реальный риск для граждан - непреднамеренное участие в преступной схеме по отмыванию похищенных средств, когда финансы жертвы становятся звеном в цепочке по легализации чужих денег. Это влечет уголовную ответственность и блокировку счета", - добавила эксперт. Вероятность успешного обмана увеличивается в тех схемах, где мошенники используют искусственный интеллект - нейросети могут генерировать персонализированные сообщения с учетом поведения жертвы в открытых чатах и информации из ее профиля. "При этом благодаря нейросетям у финтеха, банков и регуляторов появятся мощные средства для обнаружения и блокировки мошенников в реальном времени. В итоге атаки станут быстрее и изощреннее, но и защитные системы смогут оперативнее реагировать на новые угрозы", - добавила эксперт. Специалисты компании рекомендуют пользователям обращаться в отделения банков или к официальным онлайн-сервисам лицензированных финансовых организаций для обмена валюты, поскольку при совершении операций через мессенджеры велика вероятность стать жертвой злоумышленников. Важно помнить, что валютные операции между физическими лицами без участия уполномоченных банков являются незаконными и подпадают под статьи КоАП и УК РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, рф, angara security, telegram