Эксперты рассказали о росте спроса на отели на Дальнем Востоке

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Деловые путешественники в этом году стали в два раза чаще бронировать отели на Дальнем Востоке, что может свидетельствовать об укреплении торговых отношений между Россией и Китаем, заявил РИА Новости директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий "Туту" Юрий Вьюшин. "С начала 2025 года деловые путешественники стали вдвое чаще бронировать отели на Дальнем Востоке. Такая динамика может быть отчасти связана с укреплением торговых отношений между Россией и Китаем. Растет интерес к дальневосточному направлению и у семей: число таких бронирований увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Вьюшин. В целом, по оценке "Туту", за первые 9 месяцев 2025 года спрос на поездки на Дальний Восток вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. В январе-сентябре средний чек бронирования отелей в Дальневосточном федеральном округе составил 12 тысяч рублей, рост на 28% в годовом выражении. Средняя стоимость перелета - 38,1 тысячи рублей, выше на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Авиабилеты из Москвы в обе стороны в среднем обошлись в 37 тысяч рублей, из Санкт-Петербурга - в 55 тысяч рублей. Дороже всего лететь на Дальний Восток из Чечни: стоимость билетов туда-обратно достигла 78,5 тысячи рублей, а дешевле - из Алтайского края, 12,6 тысячи рублей", - выяснили в Туту, отметив, что 64% путешественников выбирают поезд. Более половины (53%) туристов прибывают на Дальний Восток из Сибири: 35% из Иркутской области, 10% - из Красноярского края, 8% - из Новосибирской области. "У регионов Дальнего Востока огромный потенциал для развития туризма. Например, Приморский край может стать новой точкой притяжения для пляжного отдыха с детьми: там невероятные бухты и чистейшая вода", - уверен Вьюшин.

