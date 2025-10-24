Бельгия хочет привлечь страны не из зоны евро к конфискации активов России
Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. Премьер Бельгии Барт де Вевер, заблокировавший предложение ЕК использовать замороженные суверенные активы РФ на нужды Киева, заявил, что ЕС должен снизить риск для еврозоны в случае их конфискации, привлекая к такой инициативе страны не из зоны евро, где также находятся российские деньги, но посетовал, что никто не хочет "раскошеливаться".
"Глава ЕЦБ Кристин Лагард подняла вопрос о рисках для еврозоны. Ее настоятельная рекомендация заключается в том, чтобы, если мы проводим подобную операцию и хотим, чтобы мир воспринял это как что-то законное, мы делали это не в одиночку… В еврозоне есть страны с российскими активами, и другие страны с иммобилизованными активами - их всего шесть. Ни одна из них никогда не обеспечивала никакой прозрачности по тому, сколько у них российских денег, каковы доходы и налоговые поступления от них… Необходимо участие других стран и желательно не из зоны евро, а из зоны фунта стерлинга, канадского доллара, швейцарского франка и йены, например", - сказал он, посетовав, что "пока все только говорят", а "раскошеливаться" никто не желает.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.