Бельгия хочет привлечь страны не из зоны евро к конфискации активов России - 24.10.2025, ПРАЙМ
Бельгия хочет привлечь страны не из зоны евро к конфискации активов России
Бельгия хочет привлечь страны не из зоны евро к конфискации активов России - 24.10.2025, ПРАЙМ
Бельгия хочет привлечь страны не из зоны евро к конфискации активов России
Премьер Бельгии Барт де Вевер, заблокировавший предложение ЕК использовать замороженные суверенные активы РФ на нужды Киева, заявил, что ЕС должен снизить риск... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T11:55+0300
2025-10-24T11:55+0300
мировая экономика
рф
украина
бельгия
кристин лагард
сергей лавров
ес
ек
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. Премьер Бельгии Барт де Вевер, заблокировавший предложение ЕК использовать замороженные суверенные активы РФ на нужды Киева, заявил, что ЕС должен снизить риск для еврозоны в случае их конфискации, привлекая к такой инициативе страны не из зоны евро, где также находятся российские деньги, но посетовал, что никто не хочет "раскошеливаться". "Глава ЕЦБ Кристин Лагард подняла вопрос о рисках для еврозоны. Ее настоятельная рекомендация заключается в том, чтобы, если мы проводим подобную операцию и хотим, чтобы мир воспринял это как что-то законное, мы делали это не в одиночку… В еврозоне есть страны с российскими активами, и другие страны с иммобилизованными активами - их всего шесть. Ни одна из них никогда не обеспечивала никакой прозрачности по тому, сколько у них российских денег, каковы доходы и налоговые поступления от них… Необходимо участие других стран и желательно не из зоны евро, а из зоны фунта стерлинга, канадского доллара, швейцарского франка и йены, например", - сказал он, посетовав, что "пока все только говорят", а "раскошеливаться" никто не желает. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
11:55 24.10.2025
 
Бельгия хочет привлечь страны не из зоны евро к конфискации активов России

Премьер Бельгии предложил привлечь страны не из зоны евро к конфискации активов России

© РИА Новости . Александр Вильф
Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Бельгия. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. Премьер Бельгии Барт де Вевер, заблокировавший предложение ЕК использовать замороженные суверенные активы РФ на нужды Киева, заявил, что ЕС должен снизить риск для еврозоны в случае их конфискации, привлекая к такой инициативе страны не из зоны евро, где также находятся российские деньги, но посетовал, что никто не хочет "раскошеливаться".
"Глава ЕЦБ Кристин Лагард подняла вопрос о рисках для еврозоны. Ее настоятельная рекомендация заключается в том, чтобы, если мы проводим подобную операцию и хотим, чтобы мир воспринял это как что-то законное, мы делали это не в одиночку… В еврозоне есть страны с российскими активами, и другие страны с иммобилизованными активами - их всего шесть. Ни одна из них никогда не обеспечивала никакой прозрачности по тому, сколько у них российских денег, каковы доходы и налоговые поступления от них… Необходимо участие других стран и желательно не из зоны евро, а из зоны фунта стерлинга, канадского доллара, швейцарского франка и йены, например", - сказал он, посетовав, что "пока все только говорят", а "раскошеливаться" никто не желает.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
